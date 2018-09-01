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الرئيسية | حوادث | مخدر الشيرا يجرّ قاصرا إلى القضاء بخريبكة

مخدر الشيرا يجرّ قاصرا إلى القضاء بخريبكة

مخدر الشيرا يجرّ قاصرا إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 01 شتنبر 2018 - 14:01

أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة شابا قاصرا على خلفية الاشتباه في تورّطه في حيازة وترويج مخدر الشيرا بمركز الجماعة القروية أولاد عبدون، بإقليم خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بإخبارية تُفيد بإقدام شاب يبلغ من العمر 17 سنة على ترويج المخدرات ببعض الأماكن في أولاد عبدون؛ ما دفع عناصر دركية إلى الانتقال إلى المكان المقصود وترصّد تحركات المعني بالأمر.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد توقيف الشاب وإخضاعه للتفتيش، تمّ ضبط عدد من قطع مخدر الشيرا المهيأة للترويج، نصفها من فئة 25 درهما للقطعة الواحدة، والنصف الثاني من فئة 12.5 درهما.

وعن البحث التمهيدي الذي أجري مع الموقوف بهدف الوصول إلى مزوده بالمخدرات، أكّدت مصادرنا أن الشاب يرفض رفضا قاطعا الإدلاء بأي معلومات حول الموضوع، بحجة أن السجن ينتظره في جميع الأحوال ولن يستفيد من توريط آخرين معه.

وتمّ وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجريه المركز الترابي للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام القضاء ومتابعته بـ"حيازة وترويج المخدرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بلا بلابلا السبت 01 شتنبر 2018 - 15:23
يا سلام ههههه انجاز عضيممم يحسب للدرك. سيرو ل سيدي الطيبي اقليم قنيطرة اكبر مكان اتوزيع المخدرات لكل انوعها بالنهار الجهار امام اعين الناس خزان المخدرات في جهة الرباط قنيطرة امام اعين الدرك و السلطة المحلية مءاة الكيلوغرامات تباع بواضح النهار . زد على دالك ان اتصل السكان ليبلغو عن هاذ المنكر للدرك . يبادرون بالا تصال بالمروجين . جمعو راسكم راحنا جايين عندكم خويو من تما. كلشي مكشوف سيرو ضحكو على شي شعب اخر هاد الشعب عاق وفاق
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