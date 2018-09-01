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الرئيسية | حوادث | نزاع جيران ينتهي بقتل شاب في أولاد افرج

نزاع جيران ينتهي بقتل شاب في أولاد افرج

نزاع جيران ينتهي بقتل شاب في أولاد افرج
هسبريس من الجديدة
السبت 01 شتنبر 2018 - 15:52

أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، زوال اليوم، شابا في العشرينات من عمره، على خلفية تورّطه في ارتكاب جريمة قتل، مساء أمس وسط مركز أولاد افرج، راح ضحيتها شاب عشريني أيضا.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن نزاعا بسيطا نشب بين أسرتين متجاورتين في السكن، ما دفعهما إلى التوجه نحو مركز الدرك الملكي لوضع شكاية حول السب والشتم، والمطالبة بتحريك المسطرة القانونية للفصل بين المتنازعين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في وقت لجأ "الكبار" إلى السلطات الأمنية لحل المشكل، اختار شابّان من الأسرتين، يبلغ أحدهما 20 سنة والثاني 21 سنة، تصفية حسابات الجوار بالقوة، ما دفع أحدهما إلى استعمال سكين من الحجم الكبير، وتوجيه طعنة غادرة إلى غريمه.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن سيارة إسعاف نقلت المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، غير أن قوة النزيف أدّت إلى وفاته قبل الوصول إلى المرفق الصحي، في وقت فرّ الجاني إلى وجهة وجهولة.

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي عن تحديد مكان المشتكى به، ليتم توقيفه زوال اليوم، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مازن السبت 01 شتنبر 2018 - 16:09
ياربي السلامة واسترك يا مولانا هادشي كايخلع...
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29
2 - راصد السبت 01 شتنبر 2018 - 16:13
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
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53
3 - الحق عند الله السبت 01 شتنبر 2018 - 16:24
ادا كنت لا تتوفر على النقود او النفود فلا داعيا للتوجه لكي تضع شكاية لان الدرك يرون ان هده الشكاية لاقيمة لها وان صاحبها مزلوط اما ادا رفعت شكاية بالمخدرات او بصاحب المال فتلك يعتبرونها عامرة اما حقك ايها المضلوم عند الله اللدي حرم اللضلم على نفسه فكن عل يقين وشكرا هسبريس
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14
4 - hamidovitsh السبت 01 شتنبر 2018 - 16:26
سوء الجوار من علامات الساعة .. في هذه القضية كان على الصغار احترام الكبار لما اختارا الطريقة السليمة لحل الخلافات بينهما باللجوء إلى السلطة الأمنية .. لطفك يارب
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16
5 - simo السبت 01 شتنبر 2018 - 16:27
عودة إلى الجاهلية الأولى الإمتياز
فوق ماحليت الجرائد ديال المغرب مكاين غي لقتيلا. و الإغتصاب . عايشين فالغابة.
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18
6 - لطيفة السبت 01 شتنبر 2018 - 16:28
العنف استشرى بالمجتمع المغربي فكثرت حوادث القتل لاتفه الاسباب. يجب دراسة الظاهرة والبحث عن علاج . واعتقد ان تدني المستوى الدراسي والمخدرات من اهم الاسبابظ وكذلك مرض الاكتئاب الذي ينتشر وسط الشباب .
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7 - متابعة السبت 01 شتنبر 2018 - 16:28
التجنيد الاجباري للشباب الضاءع قبل ما يتقاتل ويروع الشعب
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8
8 - socialllllll السبت 01 شتنبر 2018 - 16:31
لا حولة ولا قوة الا بالله الله يرحم الفقيد والله يصبر اهله قاليك نقلته الإسعاف على وجه السرعة السرعة ؟؟؟ والإسان كيبقا يتسنا ساعة ولا 2 ساعات ومكيجيوشي بحال هادوك الله يرحمهم مساكين لي طاحو في ورشة للبناء حتى ناضو الناس وقطعو الطريق عاد تجوبو معاهم باش جات الإسعاف حكومة النفاق لو كانت السلطة تتدخل ودير الخدمة لي مسؤلة بها ما كان يوقع مثل ذالك لا حولة ولا قوة الا بالله
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9 - Abdellatif السبت 01 شتنبر 2018 - 16:31
Nous à allah et à lui nous revenons .à notre époque les années 70 ,les voisins étaient comme une seule famille. L'éducation des enfants était réciproque entre les parents. La société marocaine était solide comme du béton armée. Le taux de violences et de crimes presque inexistante. .s.v.p revenons aux principes de l'islam qui conseils la fraternité avec les voisin .la piété mene la société au succès. 55
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4
10 - مغربي حر السبت 01 شتنبر 2018 - 16:37
إن لله وإن إليه راجعون ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،رحمك الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته النعيم يارب العالمين.
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11 - حسام السبت 01 شتنبر 2018 - 16:37
السجن ثلاتين سنة بالمجان بسبب الرجولة المزعومة
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3
12 - ht.brahim السبت 01 شتنبر 2018 - 16:40
لابد من خلق تخصصات داخل جهاز الشرطة : نزاعات الجيران، سرقات السطوح و المنازل، التحرشات الجنسية، الابتزازات بشتى أنواعها، سرقة الماء و الكهرباء، احتلال الفضاءات العمومية، الاعتداء على السيارات المركونة، العنف الأسري، العنف المدرسي، العنف البيئي، الضجيج الليلي، الغش التجاري ...
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13 - مغربي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:45
صدق رسول الله اد قال اياكم والغضب فان الغضب من الشيطان
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2
14 - بشير السبت 01 شتنبر 2018 - 16:57
سوء الجوار ونزاع لسبب تافه قاد احد الشابين الى القبر، ويعلم الله كيف هو حال اسرته وخاصة والديه وقاد الاخر الى السجن لاكثر من عشرين سنة، ويعلم الله كيف هو حال اسرته وخاصة والديه . بقليل من الصبر والحكمة والتسامح تحل المشاكل .
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