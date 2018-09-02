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كُتّاب وآراء
"حلوى زفاف" ترسل أشخاصا إلى مستعجلات خريبكة
استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم حلوى خلال تواجدهم في حفل زفاف بدوّار أولاد ابراهيم التابع للجماعة القروية حطان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مجموعة من المدعوين إلى حفل زفاف أحسوّا، مباشرة بعد تناول "حلوى بالكريما"، بآلام على مستوى الجهاز الهضمي، ما أثار استنفار السلطات المحلية والدرك الملكي وسيارات الإسعاف.
وأضافت المصادر ذاتها أن عشرة أشخاص نُقلوا إلى قسم المستعجلات عند حوالي الساعة الثالثة فجرا، أربعة منهم خضعوا للفحوصات الأولية والإسعافات، فيما جرى الاحتفاظ بأربعة منهم في جناح طب الأطفال تحت المراقبة الطبية، واثنين آخرين بجناح الطب العام.