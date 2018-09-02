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الرئيسية | حوادث | رصاصات توقف حامل سلاح أبيض بمدينة بركان

رصاصات توقف حامل سلاح أبيض بمدينة بركان

رصاصات توقف حامل سلاح أبيض بمدينة بركان
هسبريس من الرباط
الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:08

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان اضطر، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، عرض حيـاة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بحي العشايش، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها هذا الأخير، لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي؛ ما مكن من ضبط المعني بالأمر، فضلا عن حجز سلاح أبيض بحوزته.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة سابقة ناتجة عن تبادله للعنف مع أحد الأشخاص، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mann الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:30
هذا الأسبوع في أمريكا تم إطلاق النار على ممثلة لأن الشرطة اعتبرتها تشكل خطرا ..و نحن مجرم يعربط و يصول و يجول و في الأخير خوفا على مشاعره تطلق رصاصات في الهواء (رصاصات ترهب المواطن و الأطفال قبل المجرم) !! هل نحن أحسن من أمريكا في حماية المواطنيين!!
كل من حمل سلاحا يجب اطلاق النار عليه و شوف هل سيتجرأ أي مجرم حمله بعد ذلك ... و ليتكلم النظريون عن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية و ما إلى ذلك من كلام الإنشاء ..
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67
2 - Abdelhak الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:34
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا يشكلون خطرا على جميع الناس.
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56
3 - mmmmmmmmmm الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:34
لو كان هذا الإجراء يتخذ مع جميع المجرمين...لما تفشت الجريمة ....و لكن للأسف المجرمين عايشين مرتاحين
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40
4 - raad الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:35
الرصاص ثم الرصاص ثم الرصاص هلكونا هاد المجرمين الي اطغاو او ملقاوش الي اربيهووووم أقصى العقوبات يا دولة
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51
5 - المهاجر الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:37
كم تغمرتي السعادة عند سماع أن للشرطة أطلقت النار على المجرمين اللدين عاتوا بالأرض فسادا. ....تحية لكل شرطي لا يتردد في إطلاق النار على كل من هدد أو حمل أو استعمل السلاح الأبيض وعرض حياة أي إنسان للخطر ....تستحق وسام الشرف أيها الشرطي الشجاع
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32
6 - لهيب الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:00
ويبقى السؤال :الى أين نحن ذاهبون !!؟؟ أو بالأحرى ماذا حدث للمغرب وللمغاربة ؟ ألهذا الحد استسهلنا الأمر ؟ ولهذه الدرجة استهجنا الوضع واستسهلناه حتى أصبحنا لا نخشى الأمن ولا نخشى الشرطة ولا نخشى الدرك .وكل مرة يجب استعمال السلاح والرصاص الحي من أجل اسكات مراهق أوشل حركة مجرم تافه .
كمغاربة أحرار لن نقبل بهذا ونطالب بانزال اقسى العقوبات على كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين أو الاستخفاف بمؤسساته . ولنضرب بيد من حديد من أجل استعادة هيبة الدولة والقانون .
شكر وتقدير لرجال الأمن
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