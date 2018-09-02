رصاصات توقف حامل سلاح أبيض بمدينة بركان

هسبريس من الرباط

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان اضطر، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، عرض حيـاة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بحي العشايش، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها هذا الأخير، لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي؛ ما مكن من ضبط المعني بالأمر، فضلا عن حجز سلاح أبيض بحوزته.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة سابقة ناتجة عن تبادله للعنف مع أحد الأشخاص، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.