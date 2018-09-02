24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء (5.00)

  2. تركيا ترفع أسعار الكهرباء مع تفاقم أزمة الليرة (5.00)

  3. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  4. إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب (5.00)

  5. أخصائي يعدّد مخاطر الشاشات الإلكترونية على دماغ وإدراك الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير تصرع جزارا بين سطات ومراكش

حادثة سير تصرع جزارا بين سطات ومراكش

حادثة سير تصرع جزارا بين سطات ومراكش
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:14

أدّى انحراف سيارة خفيفة خاصة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراّكش، صباح اليوم الأحد، إلى وفاة جزّار كان على متنها في طريقه إلى مسقط رأسه بأولاد بوزيري ناحية سطات.

وانتقلت عناصر من المركز الترابي لدرك سطات، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث بالقرب من إحدى الوحدات الصناعية بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات، وجرت معاينة الواقعة ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بسطات.

وكشفت مصادر هسبريس أن الهالك "م. ن" في عقده الرابع متزوج وله أبناء، كان قيد حياته يشتغل جزّارا بمركز خميس سيدي امحمد بن رحال، وأن جثته وضعت بقسم الأموات من أجل المعاينة أو التشريح، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، مع فتح تحقيق في النازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.