انتشال جثة عشريني غرق في شاطئ مارتيل‎

هسبريس من الرباط

لقي شاب في العشرينيات من عمره، اليوم الأحد، حتفه غرقا بشاطئ مدينة مارتيل، وفق مأ أوردته مصادر قريبة من الحادث.

وأوضحت مصادر هسبريس، استنادا إلى التحريات الأولية بعين المكان، أن الغريق، الذي يبلغ حوالي 24 سنة من عمره، كان قد قصد شاطئ المدينة الواقعة شمال المملكة بهدف الاستجمام قبل أن يتوارى عن الأنظار، بالرغم من المحاولات التي قام بها أصدقاؤه من أجل انتشاله من وسط المياه.

الحادث استنفر السلطة المحلية، التي انتقلت إلى مكانه، حيث جرى انتشال جثة الضحية من قبل أعضاء جمعية محترفة في الغطس قدمت من الفنيدق وتم توجيهها إلى مستودع الأموات؛ بينما جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب وظروف مصرع الشاب غرقا بأمر من النيابة العامة المختصة.

وعزت مصادر الجريدة سبب عدم العثور على الغريق في حينه إلى قوة التيارات البحرية وهيجان البحر بمكان الغرق؛ وهو ما عجّل بحضور فرقة غطاسين للقيام بالمهمة.