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كُتّاب وآراء
عاصفة تقطع الطريق وتحطّم سيارة بمدينة سطات
حالة استنفار شهدتها مصالح الأمن والسلطات المحلية والوقاية المدنية بسطات في الساعات الأولى من اليوم الأحد لتأمين حركة السير والجولان، بعد سقوط شجرة ضخمة بسبب عاصفة رعدية بشارع الحسن الثاني وسط المدينة.
وأدّى الحادث إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مركونة بشكل قانوني، وتوقّف حركة المرور بشارع الحسن الثاني لما يفوق ساعة من الزمن بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء نحو مرّاكش، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وبعد التنسيق بين السلطات المحلية وممثلي المجلس البلدي، عمل عدد من العمّال، مستعينين بجرّافة ومناشير كهربائية وشاحنة، على تقطيع الشجرة وإزالتها وفتح الطريق أمام المسافرين المتّجهين نحو مراكش.
وعبّر عدد من الحاضرين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائهم من انتشار مثل هذه الأشجار دون العمل على تشذيبها، كما هو الشأن بالنسبة لأشجار الحديقة القريبة من البريد بجانب شارع الحسن الثاني، والغابة المحيطة بمستشفى الحسن الثاني على مستوى شارع بئر أنزران.