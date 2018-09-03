قطار يقتل ثلاثينيا في الحي الصناعي لمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ شخص أنفاسه الاخيرة، الأحد، بعد أن دهسه قطار على مستوى الحي الصناعي سيدي غانم بمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان قيد حياته في عقده الثالث، مضيفة أن هذا الحادث خلق حالة من الذهول في كل من كان على متن القطار وبالقرب من مساره على القرب من محطته النهائية بمراكش.

وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية حلوا بمكان الحادث المميت، لجمع كل المعطيات والمعلومات التي ستفيد في التحقيق.

يذكر أن عناصر الوقاية المدنية عملت على جمع أشلاء جثة الضحية، ونُقلت إلى مستودع الأموات بباب دكالة بالمدينة الحمراء.