24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منظمة حقوقية تندد بالاختفاء القسري في تندوف
- مكمل غذائي يعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير
- لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان
- في العيون الشرقية
- الترجمة والفلسفة
انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء (5.00)
- الدار البيضاء تخصص 6 ملايير لتشييد 100 مرحاض عمومي - (141)
- علماء يأملون في "هزيمة الموت" بإعادة الجثث المجمدة إلى الحياة - (126)
- الشكوك تحوم حول وشوم خديجة .. "قسم الطب" ونفسية الضحية - (86)
- الكوليرا ومستقبل الجزائر يضعان البوليساريو أمام امتحان "الموت" - (64)
- انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يفتح بحثا في حادث دهس بسيارة في طنجة
فتحت مصالح ولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بواقعة شجار بالشارع العام، تبعها دهس أحد الأشخاص عمدا من قبل سيارة رباعية الدفع، جرى توثيقها بمقطع فيديو يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت مع المقطع الذي نُشر ليلة الجمعة، وفتحت بحثا أظهر أنه سبق لمصلحة حوادث السير بمنطقة أمن طنجة أن تلقت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي إشعارا من أحد الأشخاص حول تعرضه للدهس عمدا من قبل سيارة رباعية الدفع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج؛ فيما باشرت مصالح الأمن المختصة الأبحاث الضرورية بخصوصها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات تتواصل على ضوء المعطيات الواردة في الشريط الذي جرى تداوله إعلاميا، في أفق تحديد هوية المتورطين في هذه الواقعة، فضلا عن تحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراءها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
متى يقوم المسؤول بواجبه وقت الحاجة أين الأمن رغم انه موجود في كل الطرقات لكن ذلك مجرد مظهرا لا غير نقول فقط لا خول ولا قوة الا بالله
بغينا البوليس ديالنة لديهم كل صلاحية من درب المجرمين برصاص الى تدخل سريع عندها ستقل الجريمة