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الرئيسية | حوادث | الأمن يفتح بحثا في حادث دهس بسيارة في طنجة

الأمن يفتح بحثا في حادث دهس بسيارة في طنجة

الأمن يفتح بحثا في حادث دهس بسيارة في طنجة
هسبريس من طنجة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:10

فتحت مصالح ولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بواقعة شجار بالشارع العام، تبعها دهس أحد الأشخاص عمدا من قبل سيارة رباعية الدفع، جرى توثيقها بمقطع فيديو يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت مع المقطع الذي نُشر ليلة الجمعة، وفتحت بحثا أظهر أنه سبق لمصلحة حوادث السير بمنطقة أمن طنجة أن تلقت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي إشعارا من أحد الأشخاص حول تعرضه للدهس عمدا من قبل سيارة رباعية الدفع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج؛ فيما باشرت مصالح الأمن المختصة الأبحاث الضرورية بخصوصها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات تتواصل على ضوء المعطيات الواردة في الشريط الذي جرى تداوله إعلاميا، في أفق تحديد هوية المتورطين في هذه الواقعة، فضلا عن تحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراءها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العروبية الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:22
الجالية العروبية ديال فرنسا هي هدي. كل عام يجيو لطنجة والشمال باش يوسخو الدنيا.
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-8
2 - المارد الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:34
طنجة مدينة السيبة والفوضى ولابد من بوليس قوي جدا او الكارثة... والمخدرات هي دوما السبب في ما الت اليه طنجة 2018 م.مجتمع طاغ
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10
3 - khalil nederland الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:36
باشرت، فتحت أمن طنجية بحتا ، وووو أليس هذا هراء وببغاء في الكلام . المواطن يتعرض الى اغتيال حقيقي وأشجار في اكبر شوارع مدينة طنجية والسؤال هو أين الشرطة أين تلك السيارات الخديتة بإمارته أين كانت لماذا لم تحضر الشرطة في الحين لان اَي مواطن كان بنتظرها لان الامر خطير يتعلق بالدهس والفوضى الإرهابية في الشارع. لماذا لم يلقى القبض في الحين على الجنات الخارجين عن القانون التشارميل بالسيوف هنا وهناك بالسيوف والسبارات ولا احد يحرك ساكن ينتظرون حتى تكون الموت تم يأتي البحت اَي كل شىء يأتي متاخرا وهذا يدل على ان لا احساس بتلمواطنة لا يوجد أمن حين تكون محتاج اليه
متى يقوم المسؤول بواجبه وقت الحاجة أين الأمن رغم انه موجود في كل الطرقات لكن ذلك مجرد مظهرا لا غير نقول فقط لا خول ولا قوة الا بالله
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6
4 - م ن الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:55
وخا اكونو حاضرين ميديرو والو مبغيتش نعرف واش علا يدهم مكبلة او من يكبلهم عن مهام فحال هدي
بغينا البوليس ديالنة لديهم كل صلاحية من درب المجرمين برصاص الى تدخل سريع عندها ستقل الجريمة
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5 - البدو يتولون في المدن الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:02
من صفات البدو المتوحشين الغلظة والتهجم على المارة في الطريق واللصوصية واختطاف النساء والأطفال والسكر العلني وعدم احترام قانون السير وفي حديث عن النبي وهو رسالة جاء فيه : من النبي رسول الله إلى ورثة الأنبياء وإلى الناس وإلى أشباه الناس..... فقيل يارسول إله من ورثة الأنبياء؟ قال : العلماء، قيل :من الناس؟ قال : أهل الحواضر، قيل : من أشباه الناس؟ قال : أهل البوادي،
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6 - hicham الأحد 02 شتنبر 2018 - 19:02
هدا مايكون هى شى ولد من هادوك لواكلين فلوس الشعب
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