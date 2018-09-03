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الرئيسية | حوادث | إيقاف 4 متّهمين بترويج الممنوعات في برشيد

إيقاف 4 متّهمين بترويج الممنوعات في برشيد

إيقاف 4 متّهمين بترويج الممنوعات في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 08:23

تمكنت عناصر المركزين القضائي والترابي بسرية برشيد، الأحد، من إيقاف 4 أشخاص للاشتباه فيهم بترويج المخدرات على مستوى دوار أولاد حجاج وجماعة جاقمة وحجز كمية من المخمور ناحية المدينة سالفة الذكر.

وجاء إيقاف ثلاثة أشخاص، في عملية أولى، بعدما انتقلت عناصر الدرك في إطار دورية اعتيادية على مستوى دوار أولاد حجّاج، وحجزت ما يقارب كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الشيرا ودراجة نارية من الحجم الكبير وما يقارب 200 لتر من مسكر ماء الحياة "الماحيا" كانت مخبّأة بأحد الأكواخ في انتظار ترويجها.

وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر المركز الترابي ببرشيد مشتبها فيه آخر بترويج الممنوعات على مستوى جماعة جاقمة ناحية برشيد، بناء على معلومات توصلت بها عناصر الضابطة القضائية بسرية برشيد، وبعد مداهمة أحد المنازل تمكنت من حجز ما يفوق 2000 قنينة جعّة.

وجرى وضع الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في محاضر قانونية، في انتظار عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، للنظر في صك الاتهام المنسوب إلى كل واحد منهم.

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