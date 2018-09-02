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كُتّاب وآراء
شيخ خمسيني ينتحر في منزل شقيقته بخريبكة
وضع رجل مسنّ يقطن بالشطر الأول من تجزئة الزيتونة بمدينة خريبكة، عشية اليوم الأحد، حدّا لحياته شنقا داخل بيت أخته؛ فيما لا تزال أسباب الانتحار مجهولة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الرجل المسنّ (56 سنة) غير متزوج، وكان قيد حياته يقطن مع أخته في بيتها، قبل أن يُعثر عليه معلّقا بحبل مثبت على سقف المنزل ذاته.
وفور توصل السلطات بخبر الانتحار، حلت عناصر من الوقاية المدنية والشرطة وممثلون عن السلطة المحلية بمكان الواقعة، وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة القضائية بحثا لمعرفة ملابسات الانتحار.