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كُتّاب وآراء
فرضية الانتحار تلف مصرع وزّاني قرب شفشاون
استنفرت جثة شخص معلقة بشجرة بدوار تمايلت، التابع ترابيا لجماعة أوزكان دائرة الجبهة بإقليم شفشاون، السلطات المحلية.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 53 سنة من عمره، وجد جثة هامدة وسط مقبرة الدوار سالف الذكر في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك، الذي ينحدر من جماعة آسجن بإقليم وزان، وُجدت معلقة. وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات بمدينة شفشاون، في انتظار الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقته للحياة.