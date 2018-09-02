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كُتّاب وآراء
حريق بجبل إيغيل بتاونات ينتظر تدخلا جويا
أفاد محمد حجيرة، البرلماني عن إقليم تاونات ورئيس جماعة تمزكانة، أن حريقا مهولا اندلع، مساء اليوم الأحد، بغابة جبل إيغيل التابعة لجماعته.
وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن عناصر الوقاية المدنية، المسنودة بأفراد من مندوبية المياه والغابات، والقوات المساعدة، والدرك الملكي، ومواطني المنطقة، لم تتمكن من محاصرة الحريق، الذي لا يزال لهيبه يضيء ليل المنطقة.
وطالب حجيرة بدعم عملية الإطفاء بتدخل جوي لطائرات إخماد النيران، مضيفا أن ألسنة اللهب، التي التهمت حوالي 20 هكتارا من الغطاء الغابوي، تمتد، بشكل سريع، داخل الغابة، التي اعتبرها واحدة من أجمل غابات إقليم تاونات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح وحلول الظلام على فرق التدخل، المدعومة بآليات مختلفة.
وقال حجيرة إن وعورة تضاريس المنطقة وكثافة أشجار الغابة تزيدان من صعوبة عملية الإطفاء.
وعلمت هسبرس أن صالح داحا، الذي تم تنصيبه، أمس السبت، عاملا جديدا على إقليم تاونات، حل بمكان الحريق لتفقد سير عملية الإطفاء، فيما تباشر سلطات تاونات التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.