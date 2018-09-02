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الرئيسية | حوادث | حريق بجبل إيغيل بتاونات ينتظر تدخلا جويا

حريق بجبل إيغيل بتاونات ينتظر تدخلا جويا

حريق بجبل إيغيل بتاونات ينتظر تدخلا جويا
رشيد الكويرتي من تاونات
الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:03

أفاد محمد حجيرة، البرلماني عن إقليم تاونات ورئيس جماعة تمزكانة، أن حريقا مهولا اندلع، مساء اليوم الأحد، بغابة جبل إيغيل التابعة لجماعته.

وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن عناصر الوقاية المدنية، المسنودة بأفراد من مندوبية المياه والغابات، والقوات المساعدة، والدرك الملكي، ومواطني المنطقة، لم تتمكن من محاصرة الحريق، الذي لا يزال لهيبه يضيء ليل المنطقة.

وطالب حجيرة بدعم عملية الإطفاء بتدخل جوي لطائرات إخماد النيران، مضيفا أن ألسنة اللهب، التي التهمت حوالي 20 هكتارا من الغطاء الغابوي، تمتد، بشكل سريع، داخل الغابة، التي اعتبرها واحدة من أجمل غابات إقليم تاونات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح وحلول الظلام على فرق التدخل، المدعومة بآليات مختلفة.

وقال حجيرة إن وعورة تضاريس المنطقة وكثافة أشجار الغابة تزيدان من صعوبة عملية الإطفاء.

وعلمت هسبرس أن صالح داحا، الذي تم تنصيبه، أمس السبت، عاملا جديدا على إقليم تاونات، حل بمكان الحريق لتفقد سير عملية الإطفاء، فيما تباشر سلطات تاونات التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عباس الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:19
هادوا ماكيعتقوا تا ولاد الشعب عاد غادي عتقوا الغابة.
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2 - Mahzala الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:20
حنا قلوبنا تحرقو مخليتو فينا حتا حاجة زوينة غير رماد كبحال هد نار الي شاعلة كتاخد لأخضر واليابس
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3 - يونس الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:21
فور إخماد الحريق يتوجب على الدرك الملكي فتح تحقيق في الأسباب التي كانت وراء الكارثة . فربما يكون الأمر متعلق بتوسيع زراعة الكيف بالمنطقة من طرف الفلاحين .
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4 - med الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:27
في هذه الأوقات بالذات التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة. السلطات المعنية تكون معبأة ومستعدة لأي حدث طارئ. فأين هم المسؤولين ؟
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5 - مغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:35
ياربي السلامة الله يحفظ بلدنا من هول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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