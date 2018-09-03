24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حماة المستهلكين يحذرون من لوازم مدرسية مسرطنة في المغرب (5.00)

  2. مركز يطالب بشرطة التعليم لمراقبة القطاع الخاص (5.00)

  3. التراجع الجامعي والأكاديمي (5.00)

  4. حزب يطالب بالتحقيق في حادث غرق بالصخيرات (5.00)

  5. "التوحيد": العفو الملكي يحصّن النموذج المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | لسعة أفعى تدخل خمسينية إلى"العناية المركزة"

لسعة أفعى تدخل خمسينية إلى"العناية المركزة"

لسعة أفعى تدخل خمسينية إلى"العناية المركزة"
أيوب صدور من وزان
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 18:40

نقلت سيدة في عقدها السادس، على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، صباح اليوم؛ وذلك من أجل إخضاعها للعلاج بعد تعرضها للدغة أفعى سامة بدوار "تلا ريحان"، بالجماعة الترابية تمروت التابعة لإقليم شفشاون، حيث تقطن رفقة أسرتها.

ووفق مصادر هسبريس فإن السيدة كانت في أحد الحقول الفلاحية بالدوار سالف الذكر، لتفاجئها الأفعى بلدغة على مستوى يدها، فجرى نقلها إلى المركز الصحي باب برد، قبل أن تتم إحالتها على المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس.

وأضافت مصادر الجريدة أن السيدة لازالت بالمؤسسة الصحية تحت المراقبة الطبية، في انتظار تجاوبها مع العلاج، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تدعو إلى القلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.