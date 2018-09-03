لسعة أفعى تدخل خمسينية إلى"العناية المركزة"

أيوب صدور من وزان

نقلت سيدة في عقدها السادس، على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، صباح اليوم؛ وذلك من أجل إخضاعها للعلاج بعد تعرضها للدغة أفعى سامة بدوار "تلا ريحان"، بالجماعة الترابية تمروت التابعة لإقليم شفشاون، حيث تقطن رفقة أسرتها.

ووفق مصادر هسبريس فإن السيدة كانت في أحد الحقول الفلاحية بالدوار سالف الذكر، لتفاجئها الأفعى بلدغة على مستوى يدها، فجرى نقلها إلى المركز الصحي باب برد، قبل أن تتم إحالتها على المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس.

وأضافت مصادر الجريدة أن السيدة لازالت بالمؤسسة الصحية تحت المراقبة الطبية، في انتظار تجاوبها مع العلاج، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تدعو إلى القلق.