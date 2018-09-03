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الرئيسية | حوادث | إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات

إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات

إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
رشيد الكويرتي تاونات
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:06

أفاد محمد تاوتاو، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاونات، في تصريح لهسبريس، بأن الحريق الذي اندلع انطلاقا من مساء أمس الأحد بغابة جبل أغيل بجماعة تمزكانة بتاونات تم احتواؤه إلى غاية عصر اليوم الاثنين بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مبرزا أن الإسناد الجوي لفرق الإطفاء على الأرض ساهم في محاصرة ألسنة النيران.

وأورد تاوتاو أن طائرتين لإخماد الحرائق، تابعتين للقوات المسلحة الملكية، تدخلتا، منذ صباح اليوم، للمشاركة في عملية الإطفاء، مبرزا أنهما نفذتا 31 طلعة ورمي 186 طنا من المياه على ألسنة النيران، كانتا تتزودان بها من حقينة سد الساهلة القريب من موقع الحريق.

وأوضح المتحدث ذاته أن حريق غابة جبل أغيل دمر خمس هكتارات من الأشجار الغابوية بشكل كامل، والمتكونة أساسا من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط الفليني والسانسو، إلى جانب 10 هكتارات من الأشجار القصيرة والنباتات التي توجد وسط هذه الغابة، مشيرا إلى أن فرق التدخل البري لازالت تتعقب بقايا هذا الحريق من أجل احتوائه بشكل كامل.

ونوه المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاونات بالمجهودات التي بذلها أهالي المنطقة في السيطرة على هذا الحريق، والذين قال إنهم أبلوا، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية ومندوبية المياه والغابات والقوات المساعدة والدرك الملكي، البلاء الحسن في مواجهة النيران.

هذا وكان صالح داحا، العامل الجديد لإقليم تاونات، قد حل مساء أمس الأحد بمكان الحريق، لتفقد سير عملية الإطفاء؛ فيما باشرت سلطات تاونات التحقيق في أسباب هذا الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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