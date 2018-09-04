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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية

توقيف متورط بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية

توقيف متورط بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:26

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار من سيدة حول تلقيها لطلب فدية مقدارها 700 ألف درهم من قبل المشتبه فيه الذي عر ض ابنها البالغ من العمر 25 سنة للاختطاف والاحتجاز، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة التي أعقبت تحرير الضحية من مختطفيه من توقيف المشتبه فيه الرئيسي مساء اليوم بحي بوسافو.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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