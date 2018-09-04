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كُتّاب وآراء
كتابات حائطية مسيئة تستنفر أجهزة الأمن بمراكش
أسفر التحقيق الأولي الذي فتحته أجهزة أمنية متنوعة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الثلاثاء، عن تحديد هوية الشخص الذي قام بخط كتابات مسيئة لرموز الدولة على جدران المركب الرياضي باب الخميس، الذي يوجد داخل المجال الترابي لمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت نتيجة للبحث الذي أطلقه فريق أمني متخصص استعان بمقاطع من فيديو سجلتها كاميرات المراقبة بالمكان المذكور، وثقت لشخص في عقده الرابع يكتب عبارات تسيئ لعدة رموز من الدولة.
يذكر أن السلطة المحلية بالملحقة الإدارية قشيس قامت بإخفاء هذه الكتابات باستعمال صباغة حائطية، وذلك مباشرة بعد إطلاع المصالح الأمنية عليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
- سبتة ومليلية ستستقبلان عشرات الآلاف من المغاربة الذين سيحولون التركيبة الديمغرافية للمدينتين، والنتيجة أن اسبانيا ستفقد بحكم الواقع السيطرة على المدينتين اللتين سيصبح تدبيرهما عبئا اقتصاديا مهولا على اسبانيا ولن تجد من مخرج سوى الخروج منهما.
- لا فرنسا ولا اسبانيا ستغامران بمستقبل مصالحهما الاقتصادية بالمغرب وهي تقدر بالنسبة لفرنسا ب 20 إلى 30 مليار من الدولارات (استثمارات في قطاعات حيوية بالمغرب: الاتصالات، الابناك، السياحة، السيارات، التسليح، الفلاحة، قطاع الخدمات والاستشارة، القطار السريع والبنيات التحتية،... )، وقس على ذلك بالنسبة بإسبانيا. حتى الصين لها استثمارات مهمة بالمغرب.
- هناك أكثر من 70 الف أوربي يعيشون بالمغرب أكثرهم من فرنسا واسبانيا، ومنهم من استقر نهائيا بالمغرب وفقد كل اتصال بالوطن الأصلي. لا فرنسا ولا اسبانيا مستعدتان لتدبير عودة هؤلاء في ظرفية اقتصادية
عصيد الذي باستمرار يتهكم على سيد الخلق والذات الالاهية
بعض المسؤولين الذين يسيئون لنصوص القرآن وكتب السيرة النبوية
اين الدولة من هؤلاء.
الرموز الوطنية افضل من الذات الالاهية وسيد الخلق؟؟؟!!!