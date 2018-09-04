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كُتّاب وآراء
جثة خمسيني داخل "كراج" تستنفر أمن بيوكرى
عثر، اليوم الثلاثاء، على جثة رجل في عقده الخامس داخل محل لإصلاح الدراجات النارية بالحي الصناعي لمدينة بيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها.
وجاء اكتشاف الجثة، وفق ما أدلت به مصادر مطلعة، بعد الشكوك التي ساورت جيران الهالك الذين لاحظوا غيابه، فعمدوا إلى إبلاغ السلطات المحلية والأمنية.
وكان المُفارق للحياة، الذي ينحدر من منطقة تافراوت، يمتهن إصلاح الدراجات النارية بالمحل سالف الذكر، الذي يتّخذه مسكنا له أيضا، قبل أن يُفارق الحياة داخله في ظروف غامضة.
وتم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات قصد إخضاعها لإجراءات التشريح، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب الوفاة، كما فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا في ملابسات وظروف الحادثة.