19 قتيلا و1533 جريحا في "حوادث المدن"

هسبريس - و.م .ع

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 1533 آخرون، إصابة 72 منهم بليغة، في 1123 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 غشت الماضي إلى غاية 2 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 29 ألف و898 مخالفة، وأنجزت 8 آلاف و286 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 21 ألف و612 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 مليون و849 ألف و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4205 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3914 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 167 مركبة.