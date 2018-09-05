إصابة بحّار برصاصة تستنفر سلطات اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

نُقل بحار، يبلغ من العمر 35 سنة، إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الثلاثاء؛ وذلك بعد إصابته برصاصة مجهولة المصدر على مستوى الرأس وهو على متن قارب للصيد التقليدي بعرض مياه المحيط الأطلسي، على مستوى شاطئ تفنيت، بجماعة سيدي بيبي، غرب اشتوكة آيت باها.

وتلقّت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها إخبارا بتعرض البحار للإصابة المذكورة، فحلّت على عجل بالمكان، وأشرفت على نقل المًصاب إلى المستشفى، كما تم فتح تحقيق في ظروف إصابته للوصول إلى مصدر الرصاصة.

وأكدت مصادر طبية لهسبريس أن الفحوصات بالأشعة أظهرت رصاصة عالقة برأس البحار، يجري فريق طبي بمستشفى أكادير عمليات من أجل إخراجها. كما تنتظر مباشرة الخبرة على الرصاصة لتحديد نوع السلاح الذي أطلقت منه.

يُشار إلى أن شاطئ تفنيت يبعد بحوالي خمس كيلومترات عن منطقة الرمي (zone de tir) الخاصة بإجراء التداريب العسكرية على السلاح للقوات المسلحة الملكية.