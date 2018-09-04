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الرئيسية | حوادث | مصرع مهاجريْن مالييْن خلال عملية ترحيل من طنجة

مصرع مهاجريْن مالييْن خلال عملية ترحيل من طنجة

مصرع مهاجريْن مالييْن خلال عملية ترحيل من طنجة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:15

لقي مواطنان ماليان مصرعهما أثناء ترحيلهما مع مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من مدينة طنجة نحو مناطق أخرى الشهر الماضي، في إطار عمليات ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين من مدن شمال المملكة، حيث يستقرون على أمل العبور نحو أوروبا.

سعيد الطبل، مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الحادث وقع على مشارف القنيطرة، حيث سقط الضحيتان من الحافلة التي كانت تقلهما بعد توقيفهما في طنجة"، مشيرا إلى أنه ليست لديه معلومات مؤكدة حول ملابسات الحادث.

وأضاف المتحدث أن ميمون طراوري، أحد الضحيتين، وكان عمره 16 سنة، دفن يوم الجمعة الماضي بحضور أخيه وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة؛ بينما لم تعرف بعد هوية الضحية الآخر لهذا الحادث الذي وقع مطلع شهر غشت، ومازال جثمانه في مستودع الأموات بالمدينة نفسها.

من جهته أكد مصدر من السلطات المحلية بالقنيطرة أن "الأمر يتعلق بحادث فتحت السلطات المختصة تحقيقا لكشف ملابساته".

إلى ذلك، قال مسؤول حكومي، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته، إن عمليات الترحيل "تهدف إلى إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن أيادي مافيا تهريب البشر التي تعاظم نشاطها منذ إغلاق طريق الهجرة غير النظامية عبر ليبيا".

وتزامنت هذه العمليات مع محاولة مهاجرين غير نظاميين اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة يوم 22 غشت، حيث تمكن 116 منهم من العبور، لكن السلطات الإسبانية أعادتهم إلى المغرب في اليوم التالي، ما أثار انتقادات منظمات غير حكومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - laaahsen الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:02
Les responsables marocains pensaient que les européens vont leur signer des chèques en blanc ils se sont fait avoir les européens donnent des miettes youyou youyou nos responsables se réveillent ils constatent que les européens nous demandent de faire les gardiens sans contre partie et tant mieux maintenant ils vont expulser ces émigrés en situation non régulière les marocains ne peuvent pas supporter et la pauvreté et les crimes de ses gens et les caprices de bawana
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2 - رأي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:46
يجب ترحيلهم الى بلدانهم و بناء سياج حدودي معى موريتانيا و جزائر حتى نتفادى أزمة المهاجرين فالأفارقة ليسوا جهلاء فبعد ترحيلهم يمكنهم الرجوع الى نفس المدينة بعدها لذا في رأي ترحيل المهاجرين الى مدن اخرى هو حل لا يملك أي حس للوطنية و لا الذكاء.بالأضافة إلى أن عددهم أصبح أكثر من عدد المغاربة نفسهم .
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3 - طاح الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:56
طاح ومات?!!! وخاريكون مخلوق من الزاج
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4 - كمراش الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:59
ما يؤلم ان تجد سوء المعاملة من اخوانك المسلمين المغاربة و انت مجرد مهاجر عابر سبيل. و التعامل معك بفضاضة و قسوة حتى مرحاض المسجد لا يتركونك دخوله. و لما تعبر الى الضفة الاخرى تجد المنظمات التبشيرية توفر لهم الوجبات و تسمح لهم بدخول مرحاض الكنيسة. فكيف سيكون احساسه تجاه اخوانه المسلمين المغاربة و اي اخوة في الدين هذه. ام ان الاخوة في الدين فقط شعارات فارغة.
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