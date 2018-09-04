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الرئيسية | حوادث | مصرع امرأة وإصابة زوجها في حادثة بأمزميز

مصرع امرأة وإصابة زوجها في حادثة بأمزميز

مصرع امرأة وإصابة زوجها في حادثة بأمزميز
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:49

لفظت سيدة في عقدها السادس أنفاسها الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر حادثة سير مميتة وقعت بجماعة "دار الجامع" على الطريق الإقليمية 2022 الرابطة بين الجماعة المذكورة وبلدية "أمزميز" ضواحي مراكش.

وأرجعت مصادر هسبريس هذه الحادثة، التي أصيب فيها زوج الهالكة المذكورة بجروح متفاوتة الخطورة، إلى اصطدام قوي بين شاحنة لنقل البضائع بحمار كان على متنه الزوجان السابق ذكرهما.

وأضافت هذه المصادر أن عناصر الدرك أشرفت على نقل الزوج إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، وجثة الضحية إلى مستودع الأموات.

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1 - مغربي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:50
و ماذا حدث للحمار.فهو أيضا روح و ضحية.
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