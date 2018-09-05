هاتف مسافر يقود شرطيين إلى التحقيق بأكادير

هسبريس من الرباط

شرعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة انزكان في التحقيق مع شرطيين يعملان بمطار أكادير المسيرة، بتعليمات من النيابة العامة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن أحد المسافرين كان قد صرح بضياع هاتفه المحمول في ظروف غير معلومة أثناء إجراءات العبور بالمطار، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التقنية عن الاشتباه في تورط الشرطيين في إخفاء الهاتف بعدما عثرا عليه داخل المطار.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي لتحديد المسؤولية التأديبية.