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الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تتابع "مُهين العلم" في حالة سراح

النيابة العامة تتابع "مُهين العلم" في حالة سراح

النيابة العامة تتابع "مُهين العلم" في حالة سراح
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:06

قررت النيابة العامة متابعة الطباخ الفرنسي الذي تورط خلال حفل زفافه في إهانة العلم الوطني، من خلال الرقص الماجن ملتحفا به، في حالة سراح، بعد تحقيق معمق أشرفت عليه مصالح الأمن بمراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش ستحيل الفرنسي المذكور على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم غد الخميس.

وكان مقطع "فيديو" تضمن مشاهد لمواطن فرنسي في عقده السادس، يعاقر الخمر ويرقص بإيحاءات جنسية تزدري العلم الوطني، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "وتساب"، ما أثار العديد من التعليقات المنددة بهذا السلوك، ودفع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش إلى فتح بحث قضائي يوم الثلاثاء، لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا بخصوص الشريط المذكور، تشير فيه إلى انطلاق البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وخلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.

ويشار إلى أن مصدرا قانونيا طلب من هسبريس عدم كشف هويته أوضح أنه يمكن متابعة الفرنسي في حالة سراح لأنه كان أولا في حالة سكر طافح، ما يبعد سوء النية، وثانيا لأنه معروف في الوسط المراكشي باندماجه وحبه للعادات والتقاليد المغربية، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - OBSERVATEUR الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:11
ويشار إلى أن مصدرا قانونيا طلب من هسبريس عدم كشف هويته أوضح أنه يمكن متابعة الفرنسي في حالة سراح لأنه كان أولا في حالة سكر طافح، ما يبعد سوء النية، وثانيا لأنه معروف في الوسط المراكشي باندماجه وحبه للعادات والتقاليد المغربية، وفق تعبيره.
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2 - محمد الباس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:12
حسبيى الله ونعم الوكيل .الضعيف يسجن لابسط الامور والاجنبي يفسد في الارض طولا وعرضا لا حسيب ولا رقيب
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12
3 - mohamed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:12
كون كان مغربي كون شدوه في الحبس .بغيت غير نسولكوم كون كان مغربي دار هادشي في فرنسا واش غاديين يتابعوه في حالة سراح بالطبع لا سيقومون بحبسه
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4 - hawaii 005 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:12
اترك التعليق لإخواني المغاربة وشكرا هيسبريس
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4
5 - الظلم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:12
الله الله كوم كان شي مغربي كون راه في الجنايات .......
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6 - الأستاذ خالد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:13
طبعا يُتابع في حالة سراح ثم البراءة لأنه فرنسي وله إمتيازات تجعله خارج المحاكمة طبقا للقوانين .
لو كان مغربي لزج به في السجن وربما ألفقت له تهمة ألمس بسلامة وثوابت الوطن وحكم عليه بعشرين سنة .
لك الله ياوطني الحبيب.
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7 - fox الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:13
لو كان محبا للعادات والتقاليد المغربية لما أهان العلم الوطني عليه ان يحترم كما يحترم المقيمون منا في بلده
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8 - الحقيقة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:14
في حالة سراح؟هههههههههههه بيك ياوليدي.. لوكان كنتي مغربي والله حتى يغبروك.
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9 - مضطر اخوك لا بطل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:16
ههههه معروف عليه في الوسط المراكشي اندماجه وحبه للمغرب وتقاليده؛واشنو جاب العلم الوطني فالعرس ديالو بالظبط؟؟؟؟؟
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10 - مراقب من بعيد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:16
حالة سراح.. هادشي كنّا عارفينو.. و الله يلاًهاداك السيد الفرنسي راجل و نص.. سرنا لي يجي المغرب يمسح فينا رجلو و داكشي لاخور.. كرهتونا فبلادنا.. ماعرفتش علاش هداك الإعصار ضرب اليابان و بالرغم من الناس ديالها كاضربهوم النفس على بلادهوم، خاصو يجي المغرب و يطير اَي شلاهبي عياشنا في الدل
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11 - mehdi Frankfurt الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:17
هاد البلاد مبقات عندها قيمة فحال هاد المنحط يجب معاقبته على الفور ولكن بلاد معطوهاش
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12 - hicham الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:17
علاش محنين راسكم بالتحقيق منين متابعينو في حالة سراح!!!
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13 - بلاد الشفارة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:19
كو كان شي مغربي مفحالوش كون دخلتزش وشبعتو فيه سبان وعصى وتعذيب و الاخير دربوه ب شي 10 سنوات ولكن ملي فرنسي حقى ما حقى معروف بحبه للعادات المغربية هههه‍ههه ، المهم الله يغبر ل بوكم الشقف من A ل Z
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14 - MR X الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:21
لماذا مفاجئ!! انه اجنبي لايسري عليه القانون المغربي
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15 - عادل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:28
عادي..بلادنا ولات "مبولة" للبراني.. اتخيل كون كان الفاعل مغربيا.. كون راه فنعارو خدا واحد خمسة اعوام... العفو لله
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16 - mounir الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:28
bravo c'est à Marocain qui a fait ça en France sur le drapeau français ça sera la fête pour lui il saura jamais de prisons
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17 - سلام الصويري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:29
هذا ما قاله اغلب الملاحظين والمعلقين لان وضعية رموز السلطة لا تسمح لهم بسجن مواطن ينتمي لماماهم فرنسا لأنهم يعيشون عقلا وروحا في فرنسا كما ان مصالحهم ومستقبل اولادهم توجد في فرنسا
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18 - مغربي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:31
النية أولا وقبل كل شيء .وماذا عن نجمته الخماسية التي تمثل أركان الإسلام وماذا عن لونه الأحمر الدكي الذي يمثل دم الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن .أو لا نحن نشجع السياحة الجنسية على أساس أنه يكسب قلوب المغاربة وتقاليد المغاربة ..حماك الله يا وطني
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19 - مدواي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:31
واش نتوما مراض يتابعوه فحالة سراح بغيتو فرنسا تقطع عليكم الخبز خلي الحبس يضربوه الشباب دهاد البلاد اما الگاوري راه كيجيب الدوڤيز
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20 - # مقاطعون الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:33
ههههههههههههه خفتو على مشاعر ديال فرنسا و مخفتوش على مشاعر ٤٠مليون مغربي اللي تمرغت كرامتهم في الوحل..
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21 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:35
لو كان مغربيا لرموه وراء الشمس ،
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22 - amazigh le vrais الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:37
Normal c'est un français c'est pour ça la Justine Marocaine a peur des français les Mr nacer Ezafzafi lui a même pas fais ça au drapeau Marocain et vous lui condamné à 20 ans de prison Vraiment honteux la Justice Marocaine vous avez pas la fierté
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23 - ذ.نحيب بالعاصمي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:38
حسب ما تعلمت و وفق نظريات القانون الدستوري وفقهاء المدرجات ان علم دولة ما هو اسمى رمز لها وان المس به مس بمجموع كيان تلك الدولة.مواطنين واقليم.ولماوثبت ان فرنسيا سكيرا تمادى في بهدلة الوطن المغربي وستر به عورته حين مراقصته لعاهرة فرنسية.وحيث كان الاولى متابعته في حالة اعتقال وان متابعته في حالة سراح مس بي كمواطن مغربي فاني اطالب الوكيل العام للملك لذى النقض بمساءلة وكيل الملك بمراكش عن تقصيره في تطبيق القانون بجاملة خنزير مسن اجنبي.واعتبر ان الخرق الوارد وصمة عار تنضاف الى القضاء المغربي.
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24 - خليلوفيتش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:42
و ما هو الغريب في الأمر عادي زعما راه ماشي مواطن مغربي زعما راه فرنساوي هما زعما عندهم حق الفيتو فمجلس الأمن ما بقا غير فالمغرب
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25 - kader الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:42
إهانة رمز من رموز البلاد بالطريقة التي رأيناها ليست بريءة فهي تتزامن مع فتور في علاقات البلاد وفرنسا كما أنها تزامنت مع استدعاء القضاء الفرنسي لرءيس مجلس النواب وصحفيين مغربيين . لكن ليكن في علم هذا المعتدي أنه بإمكان المغاربة أن يمرغوا راية بلاده في أخبث ما يتوقعه إلا أننا لم و لن نهبط إلى مستواه الدنيء
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26 - ذ.نجيب بالعاصمي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:42
ان اضفت قلت.ان فقهاء الجناءي علمونا ان السكر في الجنح لا يعتبر عذرا معفيا من الجزاء ولا ومبررا مشروعا لارتكاب الجنح.
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27 - مواطن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:44
هادا نقدروا نقولوا انه فرنسي و مخمور و مادا عن اولئك اللدين يؤدون القسم و يقبلون الراية امام الكاميرا هل بالفعل لديهم غيرة على هدا الوطن .. لا اعتقد دلك فهم اكتر جرما من سرقات و نهبهدا الوطن و الغريب في الامر هو كترة ملفات الفساد على المجلس الاعلى و لم نرى لحد الساعة والو 0لص معتقل
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28 - salah35 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:46
فرنسي يهين العلم الوطني ويتابع في حالة سراح
كون دارها شي مغربي في فرنسا مايغقلوش عليه
وحتى كون دارها فالمغرب يمشي واحد 20 سنة مع الزفزافي ورفاقه
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