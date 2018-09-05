24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال"
- زينون: يا نفسي لا تتكبري
- استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر
- الصين تعلن بؤرة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)
الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)
"اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن القصر الكبير يحجز كمية هامة من المخدرات
تمكنت فرقة شرطة الأمن المدرسي بالقصر الكبير، معززة بفرقة الضابطة القضائية، من حجز سيارة من نوع "بيجو" مرقمة بالخارج ومحملة بالممنوعات، كانت تتزود بالوقود بمحطة بنزين بطريق العرائش.
العملية تمت إثر إخبارية توصلت بها مصلحة التواصل لشرطة القصر الكبير؛ في حين أبدى سائق السيارة ومساعده مقاومة شديد لعناصر الشرطة، التي تمكنت من توقيف أحدهما (ع.أ)، وهو من مواليد 1982، بينما لاذ شريكه بالفرار.
تفتيش السيارة كشف وجود 500 كيلوغرام من مادة "الكيف"، و70 كيلوغراما من مادة "طابا"، إضافة إلى 130 كيلوغراما من مسحوقها.
كما تم حجز كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض وهواتف محمولة.
وتم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة، بينما لازال البحث جاريا عن شريكه.