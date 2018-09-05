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الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يحجز كمية هامة من المخدرات

أمن القصر الكبير يحجز كمية هامة من المخدرات

أمن القصر الكبير يحجز كمية هامة من المخدرات
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:10

تمكنت فرقة شرطة الأمن المدرسي بالقصر الكبير، معززة بفرقة الضابطة القضائية، من حجز سيارة من نوع "بيجو" مرقمة بالخارج ومحملة بالممنوعات، كانت تتزود بالوقود بمحطة بنزين بطريق العرائش.

العملية تمت إثر إخبارية توصلت بها مصلحة التواصل لشرطة القصر الكبير؛ في حين أبدى سائق السيارة ومساعده مقاومة شديد لعناصر الشرطة، التي تمكنت من توقيف أحدهما (ع.أ)، وهو من مواليد 1982، بينما لاذ شريكه بالفرار.

تفتيش السيارة كشف وجود 500 كيلوغرام من مادة "الكيف"، و70 كيلوغراما من مادة "طابا"، إضافة إلى 130 كيلوغراما من مسحوقها.

كما تم حجز كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض وهواتف محمولة.

وتم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة، بينما لازال البحث جاريا عن شريكه.

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1 - الفرشة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:26
نتمنى يوما ما أن يقبض أيضا على مسؤولي الدولة أباطرة المخدرات ونرى كذلك الوزراء و كوادر الدولة والمدراء في برنامج أخطر المجرمين الناجح جدا في سرد وقائع البؤساء والفقراء الذين غاصت أقدامهم في أوحال الجريمة أما الفئة الأخرى كأنهم المصطفين الأخيار
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2 - mmm الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:36
qui c'est qui le produit ?Et tuent des gens
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