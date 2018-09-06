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الرئيسية | حوادث | إيقاف أبٍ أربعيني هتك عرض ابنته في اشتوكة

إيقاف أبٍ أربعيني هتك عرض ابنته في اشتوكة

إيقاف أبٍ أربعيني هتك عرض ابنته في اشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:36

أوقفت، اليوم الأربعاء، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، أبا في عقده الرابع، على خلفية اتهام ابنته، البالغة من العمر 16 سنة، بهتك عرضها.

ونصبت مصالح درك بلفاع كمينا أفلح في إيقاف الأب المشتبه فيه بمنزله في دوار "أغروض"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، بعد شكاية تقدّمت بها لدى المصالح القضائية توجّه فيها اتهامات إلى والدها بهتك عرضها مرات عديدة.

وأفضت التحريات الأولية، التي باشرتها السلطات الأمنية ببلفاع، إلى اعتراف الأب الموقوف بالمنسوب إليه. كما أدلت ابنته القاصر بشهادة طبية تُثبت تعرضها لهتك العرض.

الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث والتحقيق، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:52
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....إلى أي درك وصلنا يا قوم لا حل سوى اﻹخصاء ثم اﻹخصاء لمرتكبي هكذا فعل
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68
2 - badr الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:53
ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بالله
اللهم انا هدا منكر هل نحن حقا فيي دولة إسﻻمية ؟
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53
3 - أم البنات الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:55
مصيبة هاذي مبقيناش نعرفو من من نحضيو بناتنا واش الأمان نعادم فهاذ الدنيا لاكان الأب أصبح لايخاف على بناته ويهتك عرضهن را مبقا ميعجب أعباد الله
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61
4 - خديجۃ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:56
لاحول ولا قوۃ الا باﷲ العلي العظيم. اللهم انا هذا منكر
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40
5 - abd الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:56
واقيلا المسيح الدجال تعطل ولا باقي عاد شي حاجة ماكتر من هادي
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6 - علاج الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:56
االوعي بالعقيدة السنة و الكتاب للابتعاد عن الفتن
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19
7 - hawaii 005 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:57
لاحول ولا قوة الا بالله ، الأشياء التي كنا نسمع بها عند الكفرة أعداء الاسلام أصبحت عندنا مع كامل الأسف ، حسبي الله ونعم الوكيل ، سترك ياااااااااااااارب
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28
8 - ملاك الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:00
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا و نعم الوكيل
حيوان عوض حماية فلدة كبده هتك عرضها
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29
9 - يوسف الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:00
لا حول و لا قوة الا بالله
خاص تفعيل قانون خاص بالجراىم ديال زنا المحارم
و إنزال أقصى العقوبات تصل الى المؤبد
باركا من السيبا اللي كايديرو هاد المجرمين ف حق أطفال ابرياء
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21
10 - اوووووفففف الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:03
لاحول ولا قوةةالا بالله اللهم نسءالك اللطف يجب اعدامه بدون رحمة على العدالة تفعيل الاعدام وتنفيده في حق هاد النوع من الوحوش . وعلى المجرمين الدين يؤدون الا برياء
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18
11 - rachida الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:03
مصيبة هذي البنت اصبحت في حطر في السارع وداخل بيتها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهاذ المعتوه لا يخاف الله من زنا المحارم اعوذ بالله . الطف يارب . واتمنى اقصى العقوبة .بدون رحمة ولا شفقة .
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26
12 - ilyess الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:07
لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم.اين هي الشهامة و الرجولة؟؟؟؟ الاب لي المفروض يحمى بنتو من الذئاب اصبح هو الدئاب الاكبر .الاعدام قليل في حقو
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9
13 - مواطنة مغربية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:08
ما بقى ما يعجب فالدنيا علامات الساعة
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12
14 - محمد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:09
حسبنا الله و نعم الوكيل ، ماللذي يحدت في هذا المجتمع البئيس ،أب يفعل هذا الفعل الدنيأ بفلدة كبده،هذا لم نسمع به حتى في الجاهلية الاولى أيام أبا لهب و أبا جهل ...إنا لله و إنا إليه راجعون
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15 - محمد الزموري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:09
يجب أن تأخذ عينة من الحمض النووي للأب والبنت هل هو فعلا أبوها الحقيقي أم لا لأن في بعض الأحيان يكون هذا إنتقام من الزوج لزوجته عندما يكون مغلوبا على أمره وليس بيده حيلة بالرغم من ذلك تبقى جريمة ولو لم تكن من صلبه والله أعلم.
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18
16 - jaadoooooor 7500000 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:11
مصيبة هدي ،آش هد الأخبار لكنسمعو ، حيوان هدا ، السلامة السلامة ، كيف يعقل لأب ان يفكر في هتك اعرض ابنتيه اعود بالله من الشيطان الرجيم ، واش عندو قلب هدا واش عندو دماغ باربي سترنا الدنيا ولات كتخلع ، حرام عليه حرام عليه حرام عليه ، بنتو اعباد الله ....... فحال الأخبار لخلتني منجيش لمغرب هد العام بقيت ففرنسا دوزت عطلة في أمان ،،،،،،
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6
17 - مواطنة مغربية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:14
ما بقى ما يعجب فالدنيا علامات الساعة هادو
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5
18 - أم هبة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:22
حسبنا الله ونعم الوكيل اصبحنا نعيش في دولة تتفقد الى الوعي الديني والإسلامي هذا هو تقليد الغرب إتقو الله في فلذات أكبادكم لا حولة ولا قوة إلا بالله
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19 - بنخي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:24
شي مقزز حتى لو لم يكن مسلما لكن مايساهم في هذا الأمر هو انعدام الحياء مشاهدة افلام مكسيكية مع الأسرة وكل مايشهدونه من مداعبة في التلفاز يطبقونه في الواقع
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20 - ﻻ حول وﻻ قوة اﻻ بالله الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:24
والله تحشم حتى تقرا هذ الشي.....عﻻمات الساعة الكبرى بدأت..اللهم الطف بنا وﻻ تكلنا لانفسنا طرفة عين..ولا تعاقبنا بما فعل السفاء منا...لطفك يا الله لطفك
..امين
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6
21 - وزير الدفاع الفرنسي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:25
ما هذا بحق السماء يجب الحكم عليه بالإعدام ليكون عبرة للأخرين والحد من ظاهرة الاغتصاب
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22 - مغربي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:26
يمكن إحنا عايشين في العصر الفرعوني حيث كان زنا المحارم من عادات وتقاليد المصريين للحفاظ على نقاء عرقهم من الاختلاط بالأمم و الشعوب والأعراف في الدول المجاورة آنذاك مثل النوبة و الهكسوس و الحثيين و الأراميين والكنعانيبن و الأموريين و الحميريين..
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23 - الوطنية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:40
ابكي حرقة قلبي على هذه الطفلة التي كان عليها ان تجد الطمأنينة بجانب أبيها . وجدت منه وحشا نهش لحمها وأضاع طفولها . لم تعد الام عارفة الى من ستعهد بأبنائها في غيابها لأن حضن الاب بدوره امان لكن تحول الى جحيم في هذا الزمان
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24 - مغربي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:41
الشيطان جا حتى عندالمغاربةو هو يسلم و رفع الراية البيضاء. لاحول و لاقوة الا بالله.
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6
25 - karima الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:47
يا ربي تلطف بينا الاب الذي يجب ان يحمي اولاده اصبح وحش يفترش عرض اببنته (اتمنى يتم تطبيق احكام صارمة في قضايا زنا المحارم
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26 - الدوق فليد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:54
لم أجد كلمة تعبر عما أحس به من مرارة ، سوى "اللهم إن هذا منكر" هذا المجرم اعترف والقصاص منه هو الإعدام لكي يكون عبرة لغيره ، هتك عرض إبنته التي من صلبه فكيف سيأمن جانبه هو خطر على أقاربه وجيرانه إعدامه هو الجزاء الموافق.
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27 - لا عليك الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:03
المرجو إسقاط صفة الأبوة عن هذا الحيوان المجرم الذي هتك عرض فلذة كبده وإنزال أقصى عقوبة ممكنة ليكون عبرة لمن لا يعتبر
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