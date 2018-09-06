إيقاف أبٍ أربعيني هتك عرض ابنته في اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت، اليوم الأربعاء، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، أبا في عقده الرابع، على خلفية اتهام ابنته، البالغة من العمر 16 سنة، بهتك عرضها.

ونصبت مصالح درك بلفاع كمينا أفلح في إيقاف الأب المشتبه فيه بمنزله في دوار "أغروض"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، بعد شكاية تقدّمت بها لدى المصالح القضائية توجّه فيها اتهامات إلى والدها بهتك عرضها مرات عديدة.

وأفضت التحريات الأولية، التي باشرتها السلطات الأمنية ببلفاع، إلى اعتراف الأب الموقوف بالمنسوب إليه. كما أدلت ابنته القاصر بشهادة طبية تُثبت تعرضها لهتك العرض.

الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث والتحقيق، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.