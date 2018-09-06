24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال"
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- زينون: يا نفسي لا تتكبري
- استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)
الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)
"اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف أبٍ أربعيني هتك عرض ابنته في اشتوكة
أوقفت، اليوم الأربعاء، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، أبا في عقده الرابع، على خلفية اتهام ابنته، البالغة من العمر 16 سنة، بهتك عرضها.
ونصبت مصالح درك بلفاع كمينا أفلح في إيقاف الأب المشتبه فيه بمنزله في دوار "أغروض"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، بعد شكاية تقدّمت بها لدى المصالح القضائية توجّه فيها اتهامات إلى والدها بهتك عرضها مرات عديدة.
وأفضت التحريات الأولية، التي باشرتها السلطات الأمنية ببلفاع، إلى اعتراف الأب الموقوف بالمنسوب إليه. كما أدلت ابنته القاصر بشهادة طبية تُثبت تعرضها لهتك العرض.
الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث والتحقيق، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اللهم انا هدا منكر هل نحن حقا فيي دولة إسﻻمية ؟
حيوان عوض حماية فلدة كبده هتك عرضها
خاص تفعيل قانون خاص بالجراىم ديال زنا المحارم
و إنزال أقصى العقوبات تصل الى المؤبد
باركا من السيبا اللي كايديرو هاد المجرمين ف حق أطفال ابرياء
..امين