تأجيل محاكمة متهم بتصوير قاصرات بشيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش البتّ في ملف مواطن أمريكي من أصل مغربي يتابع في حالة اعتقال بتهمة الاغتصاب وتصوير ضحاياه القاصرات وابتزازهن جنسيا بدوار الغريبي بجماعة مزوضة، إقليم شيشاوة، إلى جلسة 04 أكتوبر المقبل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم أجلت هذا الملف إلى جلسة جديدة بالتاريخ المذكور بسبب تخلف إحدى الضحيتين، مضيفة أن القاضي طلب من النيابة العامة استدعاءها، وأن المحكمة رفضت طلب ملتمس دفاع المتهم بمتابعته في حالة سراح مؤقت.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إحالة "ح. د" على التحقيق، بعدما توصل بشكاية من لدن درك مجاط الذي تمكن يوم 14 مارس الماضي من اعتقال المعني بالأمر بتهمة هتك عرض قاصرتين بأحد دواوير جماعة مزوضة.

وجاءت عملية الاعتقال فور توصل مصالح الدرك الملكي بمجاط بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة تظهر المهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين، كل واحدة منهما على انفراد، إلى جانب شاشة تلفاز كبيرة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.

وكانت عائلة المتهم تقدمت، عبر محاميه الخاص، بوثائق تؤكد استعماله لوصفات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية.

يذكر أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعرب عن تخوفه الشديد من تسرب هذه الفيديوهات الملتقطة وسقوطها في أيادي جهات خارجية ستعمل على ترويجها في المواقع التجارية التي تشتغل في مجال الجنس؛ وهو ما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحيتين وسمعتهما ويقوض المصلحة العامة للطفلات المغتصبات، معتبرا أن أي تنازل للقاصرتين غير مجدٍ ولا يمكن الاحتجاج به للإفلات من العقاب.