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الرئيسية | حوادث | توقيف مهاجرين متورطين في التهجير السري بالناظور‎

توقيف مهاجرين متورطين في التهجير السري بالناظور‎

توقيف مهاجرين متورطين في التهجير السري بالناظور‎
هسبريس من الرباط
الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:44

قالت السلطات المحلية لعمالة إقليم الناظور إن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي إثر إحباطها، أول أمس الثلاثاء، لعملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة سرية، على متن زورق مطاطي بعرض البحر على مستوى جماعة رأس الماء – الناظور، أسفرت عن توقيف شخصين منحدرين كذلك من دول إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة.

بلاغ للسلطة المحلية، توصلت به هسبريس، أوضحت من خلاله أن البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة توصل إلى أن المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن التحريات ما تزال مستمرة لتحديد هويات وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

كما أشار البلاغ إلى أنه بفضل المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تم منذ بداية العام الجاري توقيف أكثر من 230 شخصا، مغاربة ومنحدرين من دول جنوب الصحراء، متورطين في عمليات تنظيم الهجرة السرية، وتقديمهم إلى العدالة.

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