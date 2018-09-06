إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

هسبريس من وزان

تدخلت أطر مستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان لانقاذ حياة حالتين توافدتا على مصلحة المستعجلات على مراحل متفرقة في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عقب تناولهما لأقراص وأدوية مختلفة.

مصادر هسبريس قالت إن الضحية الأولى تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تنحدر من جماعة بريكشة بإقليم وزان، أقدمت على تناول كمية من مسحوق مبيد الفئران بمنزل أسرتها في محاولة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بشابة من مواليد 1995 بمدينة وزان، تناولت هي الأخرى عدد كبيرا من أقراص تستعمل في "علاج السكري" بمنزل أسرتها بحي شعبي بمدينة دار الضمانة، ولجت مصلحة المستعجلات في حالة حرجة.

وقد أجرت أطر مشفى الزهراوي عمليتي غسل لمعدتي الضحيتين، ووضعتهما تحت العناية الطبية. بالموازاة مع ذلك، حلت عناصر الشرطة بالمستشفى لفتح تحقيق في الواقعتين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.