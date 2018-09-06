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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان

إحباط محاولتي انتحار في يوم واحد بمدينة وزان
هسبريس من وزان
الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:46

تدخلت أطر مستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان لانقاذ حياة حالتين توافدتا على مصلحة المستعجلات على مراحل متفرقة في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عقب تناولهما لأقراص وأدوية مختلفة.

مصادر هسبريس قالت إن الضحية الأولى تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تنحدر من جماعة بريكشة بإقليم وزان، أقدمت على تناول كمية من مسحوق مبيد الفئران بمنزل أسرتها في محاولة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بشابة من مواليد 1995 بمدينة وزان، تناولت هي الأخرى عدد كبيرا من أقراص تستعمل في "علاج السكري" بمنزل أسرتها بحي شعبي بمدينة دار الضمانة، ولجت مصلحة المستعجلات في حالة حرجة.

وقد أجرت أطر مشفى الزهراوي عمليتي غسل لمعدتي الضحيتين، ووضعتهما تحت العناية الطبية. بالموازاة مع ذلك، حلت عناصر الشرطة بالمستشفى لفتح تحقيق في الواقعتين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ما نعرف الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:15
الله يهدي ما خلق . و يديرو عقلهم راه الإنتحار لا دين لا دنيا
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2 - eli الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:28
أنتظر الجهات الرسمية لقول: لا داعي للقلق ما هذه إلا حالات عرضية أو مرضية معزولة...أقول و ما البلاد إلا حالة عرضية معزولة بين بلدان العالم
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3 - المغرب إلى أين ؟ الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:34
الأجواء جد كئيبة بالمغرب المنهوب. الثروة تدور في فلك القلة المعلومة ...و الشباب المغربي يواجه أفاق مظلمة حالكة ....البطالة تتفشى بشكل خطير....أسعار مرتفعة ....و إصرار حكومة مغربية على الفتك بالمعيش اليومي للمغاربة عبر ضرب ممنهج للقدرة للشرائية لشريحة واسعة من المغاربة. التعليم أصبح طبقي و أغلبه خاص. الصحة العمومية في خبر كان.....و وعود حكومية بالمزيد من ضرب و هتك جيوب المغاربة بقرارات مجحفة ( غاز البوتان + التعاقد...). النتيجة إنتحارات جرائم تشرميل.
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