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الرئيسية | حوادث | قتيل وثلاثة جرحى في حادثتين ناحية البروج

قتيل وثلاثة جرحى في حادثتين ناحية البروج

قتيل وثلاثة جرحى في حادثتين ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:53

لقي شخص مصرعه على الفور اليوم الخميس، في حين أصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة؛ وذلك بعد تعرضهم لحادثتين متفرقتين ناحية البروج، في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الهالك "م،ر"، المزداد سنة 1987 بالبروج، كان قيد حياته على متن سيارة خفيفة ذات ترقيم أجنبي، متجها نحو البروج على مستوى الطريق رقم 205، الرابطة بين أولاد عامر والبروج، إلا أن اصطدامها بشاحنة كانت قادمة من الاتجاه الآخر أدى إلى وفاته في الحين.

وفي سياق مماثل أصيب ثلاثة أشخاص ينحدرون من كيسر، ناحية سطات، بجروح متفاوتة الخطورة بعد انقلاب سيارة خفيفة كانوا على متنها بالطريق الجهوية رقم 308 بين البروج ولفقيه بن صالح؛ ويتعلّق الأمر بسائق سيارة وأمه وإحدى قريباته.

وانتقلت إلى مكاني الحادثتين عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، لتتم معاينة الحادثتين ونقل الجرحى إلى المستشفى من أجل العلاج.

وأمرت النيابة العامّة بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى سطات، من أجل الفحص أو التشريح لفائدة البحث المفتوح مع سائق الشاحنة، الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة لتحديد مسؤوليته في الحادث.

وعبّر عدد من سكان مدينة البروج والقرى المجاورة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن امتعاضهم من وضعية الطريق الجهوية رقم 308، التي لازالت تعرف أشغال تهيئة؛ كما سبق لإحدى اللجان أن زارتها بعد أن شهدت حوادث خطيرة وقاتلة، وكذا الطريق رقم 205، خاصة على مستوى المقطع الرابط بين البروج وأولاد عامر، والذي سجل عدّة حوادث مميتة في ظرف شهر واحد.

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