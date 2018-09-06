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الرئيسية | حوادث | "إهانة الهيئة القضائية" تورط مقدم شرطة بالرباط

"إهانة الهيئة القضائية" تورط مقدم شرطة بالرباط

"إهانة الهيئة القضائية" تورط مقدم شرطة بالرباط
هسبريس - و.م .ع
الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:15

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة الهيئة القضائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشرطي المذكور كان قد مثل رفقة ابنه القاصر، زوال اليوم الخميس، أمام الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا الأحداث بسبب قضية زجرية ناجمة عن سوء الجوار، فصدرت عنه أفعال وتصرفات تنطوي على إهانة للسلطة القضائية.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور، حسب المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي لتحديد المسؤولية التأديبية.

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