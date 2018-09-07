قضاء مراكش يحدد جلسة محاكمة "مهين العلم"

إبراهيم مغراوي

حدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، 10 شتنبر تاريخا للشروع في محاكمة الطباخ الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني.

وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت متابعة المتهم المذكور في حالة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم، مضيفة أنها "سحبت أيضا جواز سفره".

وأضافت المصادر ذاتها أن الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 61 سنة، تم الاستماع إليه من طرف النيابة العامة بعدما أوقفته مصالح الأمن بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، إثر تداول مقطع "فيديو" تضمن مشاهد له وهو يعاقر الخمر ويرقص بإيحاءات جنسية تزدري العلم الوطني.