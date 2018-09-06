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الرئيسية | حوادث | الحبس شهرين لـ"ولد فشوش" دهس أرملة مجيد

الحبس شهرين لـ"ولد فشوش" دهس أرملة مجيد

الحبس شهرين لـ"ولد فشوش" دهس أرملة مجيد
هسبريس من الرباط
الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:20

أدين، مساء اليوم الخميس، الشاب الذي تسبب في مصرع أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، بالحبس شهرين نافذين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.

الحكم، الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، جاء في حق المتهم الذي كان قد تسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته بمنطقة بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء أوائل غشت الماضي، حيث كان يقود بسرعة مفرطة آنذاك أدت إلى صدمه شخصا آخر خلال محاولته الهروب.

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