قتيل و6 جرحى في حادثة اصطدام بإقليم شفشاون

هسبريس من شفشاون

علم لدى السلطات المحلية بإقليم شفشاون أن شخصا لقي مصرعه على الفور وأصيب ستة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، بعد عصر اليوم، على مستوى مركز بو أحمد بين جماعة أمتار واسطيحات بإقليم شفشاون.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحادث المميت نجم إثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة من الحجم الكبير، بعدما حاول سائق الطاكسي تفادي طفل كان يقف على مقربة من الطريق قبل أن يصطدم بالمركبة القادمة في الاتجاه المعاكس.

وقد جرى نقل المعطوبين إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع جثمان المفارق للحياة بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات.