24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "هواوي" تعتزم إنشاء مركز إقليمي في ميناء طنجة (5.00)

  2. توزيع سيارتي إسعاف و23 "تريبورتور" بتاونات (5.00)

  3. موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب (5.00)

  4. قتيل وثلاثة جرحى في حادثتين ناحية البروج (4.33)

  5. مهرجان المسرح الأمازيغي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "البربرة" اغتصب ووشم جسد "خديجة" مقابل "قرقوبيات" للخاطفين

"البربرة" اغتصب ووشم جسد "خديجة" مقابل "قرقوبيات" للخاطفين

"البربرة" اغتصب ووشم جسد "خديجة" مقابل "قرقوبيات" للخاطفين
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:00

كشفت معطيات جديدة خاصة بملف الاعتداء الجنسي الجماعي على "المراهقة خديجة"، حصلت عليها هسبريس، وجود شخص ملقب بـ"البربرة"، مبحوث عنه من طرف درك أولاد عياد، هو الذي قام بوشم جسد فتاة أولاد عياد بوشوم غريبة في جميع أنحاء جسدها، أثناء احتجازها لمدة شهرين من طرف أزيد من 11 راشدا.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الملقب بـ"البربرة" في أوساط سكان منطقة أولاد عياد "تسلم" خديجة من خاطفيها مقابل منحهم خمس حبات من حبوب الهلوسة (القرقوبي)، ليتوجه بها ليلا إلى بيته في منطقة أولاد عامر، حيث احتجزها لمدة أسبوع.

وحسب المعطيات نفسها فإن المعني بالأمر شرع في وشم اليد اليمنى والرجلين اليمنى واليسرى للمراهقة خديجة، عن طريق تقنية الوخز بالإبر، إلى جانب الكي بالسجائر في أنحاء مختلفة من جسدها النحيل.

وعمد "البربرة" إلى وشم كافة أنحاء جسم المراهقة خديجة بمجموعة من الأشكال الغريبة، إلى جانب إخضاعها لحصص من التعذيب النفسي والجسدي، قبل أن يعيدها إلى الشخص الذي تسلمها منه، لتبدأ فصول أخرى من التعذيب.

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أودع 11 شخصا السجن المحلي بعد اتهامهم بالتورط في قضية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر، وتعذيبها بسجائر مشتعلة، ووضع وشوم في أنحاء مختلفة من جسدها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية مباشرة تقدمت بها والدة الضحية لدى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، تشكو فيها تعرض ابنتها، البالغة من العمر 17 سنة، لاغتصاب جماعي وحشي، إذ تناوب على هتك عرضها 14 شخصا، ما تسبب في افتضاض بكارتها وإصابتها بجروح خطيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - البغريري بوعزة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:07
من" البغررة والبرووة في قضية التعليم إلى البربرة". في قضية التربية ... وتستمر القصة التي تقول أبرز عناوينها هزلت هزلت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
2 - المهدي الغير منتظر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:10
كالعادة المجتمع الذكوري اللي تبلات بع أمتنا، غادي يحملو المسؤولية للفتاة، ويقولو كما عودونا آش داها تمشي معاهم. في محتمعاتنا المرأة هي الضحية وهي من تتحمل المسؤولية.
شاعت في الآونة الأخيرة أنها كذابة وأنها ذهبت معهم بمحض إرادتها، حتى لو ذهبت معهم فهي قاصر وتم وشم وكي مناطق حساسة من جسدها، أيعقل ان يكون هذا بمحض ارادتها؟ أكيد انهم خدّروها وداروا بها مابغاو مسكينة.
الكل تايعرف كيف بعض الوحوش البشرية تايستعمولوا التهديدات والترهيب باش يديرو اللي بغاو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
3 - البربرة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:12
« البربرة » إسم على مسمى جرائم لا يقوم إلا البرابرة الهمج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-93
4 - نور الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:13
هاذا مريض خاصو السجن والعلاج حتى شوحدين عطاو التصريحات ديالهم خاصهم العلاج من الثرثرة أو سوء النية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
5 - تاريخ الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:13
مثل هذه الوقائع، تسمع عنها فقط في حقبة الثمانينيات بأمريكا او في قصص نادرة حول التعذيب و الرعب لا تباع في السوق. اذا المغاربة ليسوا دراوش فعلى العقوبة ان تكون اقسى و اطول...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
6 - Amine dz الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:14
كل يوم منذ ان بدأت اعرف المغاربة عن طريق تواجدهم الكثيف في المواقع و الفيديوهات الجزاءرية بدأت افعل العكس و لقد ادركت ان المغرب أحسن بلد في العالم و شعبه آدمى شعب في العالم و هم اشجع شعب في العالم فقد حررو الجزاءر و نسو أنفسهم و هم أكرم شعب في العالم فقد نقلو الحضارة لإسبانيا و نسو أنفسهم في التخلف و الجهل ......عدرا جديجة في انت في أحسن بلد ....... ربي يكون معاها انشاء الله اخي بليزززز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-65
7 - beeman الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:15
واش اعباد الله احنا عايشين فغابة؟ ما هذه الفوضى والهمجية وقلة الدين؟ يجب تسريع البحث والقصاص مع أشد العقاب للمجرمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
8 - ahmed الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:16
يجب ايضا اعتقال المجرم الذي اغتصب الفتاة لاول مرة لانه السبب في كل ماجري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
9 - واش هاد المجتمع لي غاينجخ الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:17
واش بهاد العقلية غادي نخرجو من الضلام ونعيشو ف السلام.واش بهاد الأجيال غادي نبنيو الوطن والتربية والأخلاق وحقوق الإنسان..واش بهاد التفكير الحيواني الغريزي الهمجي غانشوفو الضو فهاد البلاد..فحيث وليت وجهك كاتلقا المتحرشين والمكبوتين والمجرمين والذين ينخر الاستمناء الثقافي عقولهم..لا تربية لا حس جماعي لا احترام لحرمات العباد ولا احترام لبنات عباد الله..كايتحرش بالبنت ويغتاصب البنت ويتبع البنت فالشارع بحال إل تايصنع النووي غير باش يرضي أمراضو النفسية والشهوانية والحيوانية..قاليك وا راه البنت متبرجة: وراه رآه العقلية لي متبرجة والمجتمع الاعور الاعوج هو المتبرج...هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - الوطنية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:18
أتساءل هل لم تكن خديجة تشعر بآلام الوخز بالابرة هل كانت بدورها تحت تأثير حبوب الهلوسة التي يضهر من خلال بعض التصريحات انها كانت تتعاطى للمخدرات وكانت تعيش حياة الضياع والتشرد . هنا اقول ان الاسرة بدورها تتتحمل المسؤولية في وصول هذه الطفلة الى ما وصلت اليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - استحالة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:18
استحالة ان تكون لهذا الشخص ذرة آدمية استحالة ان يكون من بني البشر استحالة ان يكون انسانا لساني يعجز عن التعبير قلبي ينزف دما عيناي تذرف دموعا حسبنا الله ونعم الوكيل أين ترعرعت هذه الكائنات حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - عبدالحق الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:19
مهما كانت فإنها أختنا
نتمنى لها الشفاء العاجل والهداية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
13 - رباطي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:20
هادي تتسما السيبا ولات في البلاد.!! هادشي زاد على حدو فهل من مغيث.!! اللهم انا نستغيث بك فلا رحيم بنا الا انت سبحانك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
14 - بنت البلاد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:24
يجب معاقبة هؤلاء المجرمين المرضى عقابا شديدا و لم لا يحاكمون بالإعدام ما داموا منحوا لأنفسهم حق اللعب بجسد الفتاة ؟ إلى أين انت متوجهة يا بلادي ؟ لا وجود للأمن و لا وجود للثقافة و لا وجود لاحترام الإنسان ! نرى حميرا في هيئة بشر ينهقون و يعيثون في الأرض فسادا. يا الله عفوك !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - مواطنة مافاهما والو الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:24
والله مابقيت فاهمة شي حاجة االله يسهل عليكم لي فاهم شي حاجة فهاد القضية ينورنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - boujam3a الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:27
قضية هده المراهقة أو الضحية أو الجانحة أو الشمكارا أو حسب ما قد يسميها كل واحد منا قضية تطرح سؤال بسيط لكنه صعب الجواب عليه وهو ....ما موقع العشرات أو المئات من البنات أو المراهقات أو الشمكارات اللواتي نصادفهم يوميا باوشام في الوجه و اليدين و الرجلين هدا ما نراه اما جسد كل واحدة منهن فقد تندم ادا ما رغبت بمعاينته لما قد تجده فيه من آثار الجراح و الكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - BENI MELLAL الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:28
البربرة - البغررة
كل هذا ناتج على عدم التربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - Allmohamed agourav الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:30
Pour tirer une conclusion du cas de ces sociopathes ,il faut engager le travail d'une équipe multidisciplinaire composée de psychiatres, criminologues sociologues,juristes et la liste n'est pas close: car il s'agit de mettre en exergue le comportement sado- masochiste instalé sur un fond toxicomaniaque chez une bamde de psychopathes responsables de leur actes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - Hamido الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:31
رأيت في أوربا مرات عديدة منشورات لقط أو كلب ضاع من صاحبه .فترى صورالحيوان المختفي وقد علقت في أماكن كثيرة ومعها رقم الهاتف وجائزة مالية لمن دل عليه.والسؤال هو كيف لأسرة اختفت بنتهم لمدة شهرين ولم يهتم لأمرها أحد؟ هل صار الإنسان المغربي بلا قيمة؟ والأخطر من هدا أن هؤلاء الشباب يحتجزونها دون أن يتصوروا خطورة هدا الفعل.بالنسبة لهم كل ماقامو به مجرد مغامرة عادية تنتهي بعودة الفتاة لأهلها. هدا النوع من الناس هو نتاج سياسة التفقير والتجهيل وعدم الاهتمام بالاجيال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
20 - حالة لا تستوجب الاستشفاء!!! الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:34
ما يستفزني في هذه القضية هو عدم الاكثرات بالحالة النفسية للفتاة و إعادتها بكل لا مبالاة إلى منزل والدها. ما تعرضت له المسكينة يستوجب بقاءها في مصحة نفسية أياما و أسابيع مع مراقبة طبية مكثفة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
21 - Ilyes الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:35
لا حول ولا قوه الا بالله.ما بقينا عارفين فمن نتيقو الله يستر وليداتنا.. وبنييتنا .الله يهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - مغربية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:35
و يستمر مسلسل الاهانة و الاستعباد للنساء المغربيات
كرامة البنت في تعليمها و مدرستها
انما الامم الاخلاق نا بقيت ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - مغربي حر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:39
ما أفزعني في هذه القضية هو خبيرة التجميل التي تتكلم بلغة دارجة مصطنعة وتسأل لما ليست الحالة النفسية للفتاة متدهورة ؟ الفرق بينكما أنك عشت في النعيم وأمك تنهر كل من أبكاك وتأنب الأستاذ إذا كان قد تورط في جرحك بكلمات. أما هي فقد ألفت التصرفيق والحكرة من القريب والبعيد (ومن الي يسوى والي ما يسواش) . هل تعتقدين أنها قد تشعر بالتعب مثلك لمجرد رحلة عبر الطائرة ؟ هي فتاة ابواها فقيران تعيش في منزل يشبه كهفا وتعيش على الدريهمات التي يقدمها لها كل آكل للحم جسدها. هي ربما أخطأت عندما أحبت من إفتض بكرتها وأخطأت عندما طالبت بتصحيح الوضع والعدالة لا غير. هي قاصر ولم تبلغ الثامنة عشرة. وهي الآن بعد سجن مغتصبيها لا تستوعب بعد هل تبكي أم تفرح ...هي ربما تشبهنا في اللغة والجسد ولكن في الأحاسيس الله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
24 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:41
هذا مستوى جيل اوخير التسعينات فكيف ياترى سيكون جيل البغرير والبريوات والبطبوط الله يحفظ وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - باااز الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:44
إلى المعلق dz من كيان الحقد والسوء و الذي ليس له تاريخ. قبل أن تتكلم عن أسيادكم المغاربة اديوها غير فحريرتكم و مكتعرفوش حتى شكون اللي حاكم عليكم او مكتحشموش. الغاز و البترول او كتموتوا بالفقر و الكوليرا. و بالمناسبة كيف حال شبح بوتفليقة هل تعدونه من هذا العالم أم ذاك...الحاصل إذا لم تستحيي...أما ما وقع لتلك الفتاه فيقع أكثر من ذلك في كل دول العالم و يقع أفضع منه في كيانكم اللقيط...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
26 - bensaid الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:47
اقول ان خديجة قاصرة.و يجب محاسبة الفاعلين بأقصى العقوبات.و كدلك محاسبة طبيبة الاوشام على خروجها الاعلامي المناصر للمتهمين دون ادن من المحكمة.و علاج الضحية من آثار الإجرام البدنية و النفسية.و اعادتها الى المدرسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
27 - حميد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:49
ليست هناك اخبار مؤكدة حتى ينتهي البحث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - عزوز الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:50
لا يعذر أحد بجهله للقانون.تبقى البنت قاصر.اذن جريمة التغرير بقاصر ثابثة باركانها الثلاث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - متابعة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:50
ردا على Aminedz اغتصاب وقتل الطفلة سلسبيل تم في احسن واجمل بلد ايضا التخلف والمجون و والاجرام موجود في كل بلاد العالم منذ القدم وحقدك على المغرب جعلك تسب وتشتم وتشمت ونسيت ان من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجر الله يهديكم وايهدينا جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
30 - Slh brz الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:53
وجب عليك البحث في المعجم و كتب التاريخ عن معنى بربري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - MAGHREBI NAFSS الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:54
Pour l'Algérien n°6 Amine de:c'est un fait divers qui peut arriver partout dans le monde.ماذا عنكم و نحن نسمع يوميا عن جرائم اختطاف و اغتصاب و ذبح الأطفال المختطفين. هذه الظاهرة انتشرت كالفطر بدولة الجزائر الشقيقة التي باستطاعتها تنظيم كأسين متتاليين من كؤوس العالم بكل سهولة كما صرح بها السيد بوتفليقة ربي يشافيه و يشافيكم من وباء الكوليرا اللعين.و أنصح أشقائي الجزائريين بالنظافة و الاعتناء قليلا بمدنهم و تخليصها من أطنان الأزبال المتراكمة في كل الشوارع و الأزقة و خاصة حي القصبة التاريخي بالعاصمة.و الله لرأيت الناس يرمون أزبالهم مباشرة من الأسطح و النوافذ في الأزقة.كارثة لا تستحقها الجزائر القارة كما تقولون.حظ موفق، فالمغاربة لا يتمنون لكم سوى الخير لأنكم أقرب الشعوب إلينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - ahmed الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:55
ان تأكد أن الاوشام جديدة هل يمكن متابعة الخبيرة من أجل التضليل ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - rachida الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:56
يجب التعامل مع هذه الوحوش البشرية كما يتم التعامل مع الارهابيين اقصى العقوبة لهم وبدون رحمة ولا شفقة والا فنحن في خطر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - hamid الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:58
بعجالة المغرب يدفع ثمن الامية و الجهل المقدس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - Bettich الجمعة 07 شتنبر 2018 - 16:02
Avec tous mes respects pour les droits de l'homme, j'ai constaté que depuis que les Autorités ont abandonné le châtiment corporel des criminels le Simba commence , malheureusement , à s'installer dans notre pays
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - عين العقل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 16:03
المدمنين على المخدرات بصفة عامة يشكلون خطر على حياة المواطنين والوطن ككل يجب تصفيتهم جميعهم دون رحمة ولا شفقة وتطهير المجتمع منهم والفتنة اشد من القتل ادا فافعالهم اشد من التخلص منهم باعدامهم جميعا انتهى الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - اولاد عياد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 16:06
هده جريمة نكراء ضد الانسانية ارتكبها وحوش ادميين لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.