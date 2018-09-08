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الرئيسية | حوادث | عائلة خديجة تقاضي أخصائية تجميل .. والمحامي: الأوشام حديثة

عائلة خديجة تقاضي أخصائية تجميل .. والمحامي: الأوشام حديثة

عائلة خديجة تقاضي أخصائية تجميل .. والمحامي: الأوشام حديثة
هسبريس – محمد لديب
السبت 08 شتنبر 2018 - 12:00

تستعد عائلة المراهقة "خديجة"، التي تعرضت لاغتصاب جماعي لمدة شهرين، من طرف مجموعة من الشباب المقيم بمنطقة أولاد عياد، لوضع شكاية مباشرة أمام النيابة العامة، ضد ليندا بارادي، العاملة في مجال التجميل وإزالة الأوشام، بمجموعة من التهم.

وقال يوسف الشهبي، المحامي بهيئة المحامين في مدينة الدار البيضاء، إن الشكاية ستتضمن مجموعة من المعطيات التي تدين ليندا بارادي والتهم؛ من ضمنها انتحال صفة، ومحاولة التأثير على حسن سير العدالة.

وقال الشهبي، في تصريح لهسبريس، إن "ليندا بارادي تعمدت المجيء والدخول إلى بيت أسرة خديجة، بعدما أخبرت وليّ أمرها أنها (مبعوثة من الرباط)؛ وهو ما جعل الأسرة تعتقد أنها مبعوثة لجهات نافذة، مستغلة ضعف المستوى الدراسي والاجتماعي للأسرة، وشرعت في فحص الفتاة بدون وجه حق وبدون إذن من الجهات القضائية المختصة".

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، في التصريح ذاته، أن ليندا بارادي تمادت أكثر وشرعت في التشهير بالفتاة القاصر، عبر إعطاء تفاسير تقنية يفترض أن تصدر من طرف خبراء محلفين متخصصين في مجال التجميل والأوشام.

وشدد يوسف الشهبي على أن هناك أدلة مادية قطعية وشهادات الشهود وتصريحات المتهمين، التي تؤكد أن خديجة قد تم وشم جسدها بعد اختطافها وطوال فترة شهرين التي تعرضت خلالها للاغتصاب الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي.

وكانت ليندا بارادي، الأخصائية في إزالة الوشم والتجميل، قد صرحت، في وقت سابق، بأنها قصدت بيت المراهقة خديجة، من أجل مساعدتها على إزالة الرسوم التي جرى وشمها على جسدها، لتفاجأ بأن تلك الأوشام تعود إلى سنة وليس إلى شهرين كما قالت خديجة، وأن هذه الأخيرة هي التي وشمت يديْها، على حد زعمها.

كما عرضت بارادي مقاطع فيديو صوّرتها بهاتفها، تُبرز فيها الأوشام المنقوشة على جسد المراهقة التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ("اليونيسف") دعت، في بيان لها، إلى "العمل على احترام حقوق الطفل في قضية خديجة التي هزت الرأي العام الوطني، سواء كان المعنيون بها ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، ومردفة بأن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها".

وأضافت المنظمة الدولية سالف الذكر أن "حالة خديجة تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الإستراتيجيات، خصوصا أن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا. كما لفتت إلى دعمها الحكومة المغربية "من أجل تطوير السياسة الإستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة".

وأردفت "اليونيسف" بأن "الإستراتيجيات عليها أن تركز على الطفل والأسرة، وتعزيز التدابير الوقائية"، مشددة على التزامها المتجدد بمراقبة التجاوزات وتفعيل مختلف الآليات الكفيلة بحماية الطفولة في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ولد حميدو السبت 08 شتنبر 2018 - 12:29
الخبرة على الوشم هي الحجة و ليست أقوال هدا الطرف أو داك و خصوصا أن المتهم بوشمها ما زال في حالة فرار و لا يمكن الاعتماد على أقوال الضحية فقط دون تأكيد من المتهم
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32
2 - OUSSAMA السبت 08 شتنبر 2018 - 12:31
خلاصة الكلام للمحامي في حالة الإدانة كم ستطالب في التعويض و ما هو نصيبك منه
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45
3 - driss السبت 08 شتنبر 2018 - 12:34
لماذا هاته الاخصائية تكذب على الفتاة هل تعرفها هل لدذى الاخصائية اقارب من المعتدين اعتقد لا السيدة قالت وشهدت بما رأت وهي اخصائية لها باع طويل في هذا المجال وتدرس حى الطباء اذن الفتاة ضحية مجتمع وعليهم البحث في الاسباب والابتعاد عن القيل والقال الاخصائية قالت ان هناك وشوم قديمة واثار قديمة لجروح وهناك وشوم جديدة لماذا هذه الزوبعة وبعيدة عن الوشم الجناة سيعاقبون وانتهت القصة
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44
4 - عزوز السبت 08 شتنبر 2018 - 12:34
و ما قول المحامي في الأشوام فوق الجروح؟ ا
لمحامي تسرع كثيرا و أجزم أن الأشوام حديثة قبل الخبرة الطبية.هذا هو الثاثير على القضاء.
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40
5 - مول حمص السبت 08 شتنبر 2018 - 12:36
خديجة ضحية مجتمع و مناهج دراسية فاشلة وبرامج تلفزية تكليخية
لكن والحال كذلك لا يجي تصديقها في كل شئ لابد من البحث والتحريات والتدقيق
اما بعض من الأطباء فواضح انهم يركبون الموجة من اجل براباغندة ودعاية بدون مقابل يعني الرقص على جراح الآخرين
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23
6 - بوجمعة السبت 08 شتنبر 2018 - 12:42
ان خبيرة التجميل لا تنطق عن الهوى بل دراسة درستها ومعطيات لمستها ولكن عندما تدخل منضمات على الخط فيصبح الحق باطلا والباطل حقا الجريمة موتقة والفاعلين بين القضاء ولكن يجب على العدالة ان تجعل الكل وراء القضبان حتى الضحية لان قضيتها مشكوك فيها
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13
7 - طانجيرينو السبت 08 شتنبر 2018 - 12:43
هذه القضية تزداد تعقيدا كل يوم فمن هو هذا البربرة اللذي قيل بأنه هو من وشم الفتاة بعد أخذها الى بيته حيث أنها لم تصرح بأن خاطفيها قد سلموها الى شخص اخر؟ أما خبيرة التجميل فقد قالت رأيها في القضية ويبدو ان هناك معلومات صحيحة عن ان الوشوم قديمة. في انتضار ان تظهر معطيات مأكدة في هذه القضية لتأخذ العدالة مجراها.
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10
8 - Oasis السبت 08 شتنبر 2018 - 12:44
Au moins les gens doivent mesurer leurs paroles et respecter les spécialités.utiliser de façon anarchique les réseaux sociaux entravent le bon déroulement de la justice surtout par des apprentis et des personnes qui veulent assurer leur publicité à moindre coût et sur le dos des ignorants.
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3
9 - سوسية السبت 08 شتنبر 2018 - 12:44
شكون لي غادي نصدقوا حنا دابة واحدة لي تتكلم علميا ومن خلال تجربتها الطويلة ولا خديجة وعائلتها لي باغيين الفلوس ورصيد فالبنك وااا كونوا تحشموا راكم تفرشتوا انت الناس زمان تحشم وتستر فضايحها دابة هاد الزمان ما بقا اهموا والو غير على ود الفلوس اقدر اشوه راسوا ولي زاد الطين بلة هاد الجمعيات لي هدفها كذلك هو الربح. دعووها غادي تصوروا عندها النبق.
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15
10 - Morocco السبت 08 شتنبر 2018 - 12:46
خديجة بنت قاصر ،وخرجت رفقت أطفال قاصرين،خرجوا إلى محيط المدينة (الغابة) من أجل استهلاك المخدرات والخمر...وهي كانت واشمة قبل وقوع هذه الكارثة ،فهم يتقاسمون اللذة اذن فليتقاسموا المسؤولية، أما إذا كان المغتصب راشد سنه أكثر من 18 سنة فهو يتحمل المسؤولية أكثر وهذا لا يعفي خديجة من تحمل الذنب.
أما بخصوص الدكتورة أو السيدة ليندا برادي فهي مشكورة على تنقلها من الخارج نحو المغرب،فهذا يدل على حسن نيتها،أمّا تهديدها بالمتابعة فهو مرفوض،ام أنكم لا تحبون إلا من يطبل على هواكم..الله يحفظ وصافي.
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16
11 - Lgrzami السبت 08 شتنبر 2018 - 12:54
في نظري اظن ان قصة خديجة هذه وهذا الاهتمام الاعلامي الكبير بها...انما هو محاولة من الدولة للتغطية ولفت النظر عن القضايا والمشاكل الجمة التي تنخر المواطنين...تعليم البريوات...الصحة الشغل الخ ...يارب الطف بنا..
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2
12 - مغربي قح السبت 08 شتنبر 2018 - 12:59
و أين هو السر الطبي و الذي لم تلتزم به الاخصائية
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0
13 - عبدالله السبت 08 شتنبر 2018 - 13:01
ادا كان المتهمون و الضحية في حالة تخدير بالقرقوبي فلن يعرفوا ما وقع
الدكتورة معروفة في عدة دول و يأتي انتهازي لاتهامها و كدلك لم تنكر بأن اوشاما قليلة هي الحديثة و غير دلك فأنا اعتبرها صباغة و ليس وشما
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6
14 - taozari السبت 08 شتنبر 2018 - 13:01
عائلة خديجة يجب ان تقاضى الدولة تم عائلتها ثم المسؤلين المسيرين لهده الدولة لان خديجة هي بنتنا واختنا فكل مغربية فهي خديجة يجب علينا ان نتضمنا معها لانه من العيب والعار لما يجري في بلادنا من ظلم امام اعين الحكومة...اليوم خديجة وغدا فاطمة.....وبعد غد....حليمة....و سعيدة....وووووو اين نحن ومن نكون...واين نعيش...واقع مر.يا عالم...يا مغرب كيف ستصبح غدا....
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2
15 - MAROC 77 السبت 08 شتنبر 2018 - 13:06
في هاد البلاد ديروا البغرير والبريوات وزيدوا الفقاس والله حتى الفقاس إسم على مسمى في المخرب ملي تفقس غزز باباه....
خاصك تقول العام الزين وتكون عيوشي ..
والأهم تدخل سوق راسك راه الحقيقة مرة إخواني.
السيدة قالت المحامي هو اللي كيحامي. فعلا كيحامي على الظالم أو المظلوم؟؟؟
ربما سمعت والدها باغي غير دار......
يجب البحث جيدا في الماضي والمسؤول الأول عن هذا ربما تجد أسرتها هي التي يجب أن تحاكم أولا البنت شهران غائبة دون تبليغ عن اختفائها.
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2
16 - Karim السبت 08 شتنبر 2018 - 13:07
Le specialiste a le droit de parler de ces tatouages et non pas l avocat
L avocat ne doit depasser les limites de sa formation
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17 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 13:08
السيدا ليندا سنانها طيحاتهم فهاد التخصص.شهدات بداكشي لشافت
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18 - noureddine-oujda- السبت 08 شتنبر 2018 - 13:08
تقاضي السيدة كانت تنوي مساعدتها ،أظن أن من وراء خديجة لوبيات تود إستغلالها ،الدكتورة ليست الوحيدة من صرحت بذلك ،وإنما أيضا الدكتور التازي ،لاأدافع على الشباب ،ولكن ماصرحت به خديجة فيه نصيب من الكذب ،فهمنا معرفة الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة .بصراحة إقتنعت بكلام الدكتورة ،فأسأل الله أن يكثر من أمثالها.
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7
19 - مجتمع بدون إعدام هو السبب السبت 08 شتنبر 2018 - 13:10
تاريخ المغرب مليئ بالجرائم التي تمس الاطفال والنساء والابرياء وفي غياب عقوبة الإعدام وجد المجرمون هذا الفراغ القانوني فمارسوا ولازالوا يمارسون أبشع الجرائم مع أن الأروبيون اكتشفوا المقصلة la guillotine التي طهرت المجتمع الاوروبي من شر الجرائم التي نعيشها يوميا في المغرب
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4
20 - moh السبت 08 شتنبر 2018 - 13:15
الرؤي العام لا يعارض التضامن مع الضحية بل يساندوها. إنما هناك تغيرات في تحليل الحدت و الأمر يتعلق: 1) بماذا قامت عائلتها طيلة غيابها-2) من يكون دالك الشخص الدي تزعم الوقفة الاحتجاجية عندما تفجرت القضية بصفته زوج الضحية. 3)- من و كيف وصلت تلك الأخصائية إلى الإذاعة لترشيح للمواطنين الغلط.. 4) متل هدا الحدت وقع في الهند طوالة سنين و لم يحرك شعرة واحدة من جماجم ا.ن.س.ف (unsf).4 ). هل الصحافة المغربية قادرة على تنوير المجتمع؟ ام هي تفرض نفسها لتسمومه؟
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-1
21 - اوضاع مزرية السبت 08 شتنبر 2018 - 13:15
كثرة القيل والقال حتى يتلبس على الشخص معرفة الحق من الباطل .. الخبرة الطبية النزيهة هي الكفيلة بتحديد الكاذب من الصادق على الرغم من ان هنالك احتمال كبير جدا في صحة اقوال الخبيرة راندا
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22 - خير عام السبت 08 شتنبر 2018 - 13:17
حتا المحامي صارا خيرا في الاوشام ماهده المهزلة كل من هب ودب يوريد الركوب إعلاميا على هده القضية
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4
23 - كمال السبت 08 شتنبر 2018 - 13:18
الغريب في الامر كان المسمي خديجة ليس لها دنب في هاذا الامر وأنها مظلومة علي حساب كلام المحامي والجمعيات التي تؤازرها لكي تشتهر امام الرأي العام وكذاك المحامي وتقولون ان البنت قاصرة وأنها فقيرة ووحيدة ومشاكلها هي و عاءلتها هي سبب انحرافها إذن من نحاكم البنت ام الفقر ام الذين استغلو الفقر وغتصبوها عن طيب خاطر لانها تريد الابتعاد عن هموم عاءلتها وهي في مرحلة لا تعرف مدا تفعل حتي لنفسها لان حياتها مبنية علي الخصاص لامادي ولا معنوي ولا نقول ان هي الوحيدة الفقيرة في المغرب وكذلك أصدقاءها ومعارف السوء إذن كيف عرفتهم وهي تعرفهم بأسمائهم هل كل قاصر معفي من التهم إذن افعل كل شيء وحتي ان أصبحت راشد ستري العجب اما الطبيبة التي تقول افشت السر المهني اي سر تتحدتون عليه الكل يعرف اما هذه الوشوم قديمة او جديدة هناك قديمة وجديدة أين هو المشكل المهم هو ان تكلمت المراءة والبنت وعرفت سرها وأنها هناك أشياء اخري لا يعرفها الآخرين وأنتم تتكلمون علي أتها افشت السر المهني كفاكم غباء ما خفي اعظم
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3
24 - لاللتطبيع مع جرائم الإغتصاب السبت 08 شتنبر 2018 - 13:22
تصريحات الطبيبة الأمريكية خبيرة الجلد و التاتواج كان الهدف هو تحريف مسار قضية القاصر خديجة لمصلحة جهات تريد طمسها و تحميل الضحية مسؤوليتها بعدما وصلت للعالمية بدليل التوصيات الصادرة عن منظمة رعاية الطفولة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة الموجهة للحكومة المغربية والتي تدعو للاهتمام بالطفولة المغربية وضمان حقوقها وسن قوانين حمائية لهاته الشريحة الإجتماعية متماهية مع السيل الجارف من الغضب الفيسبوكي العارم و الرفض الشعبي التضامني الإستنكاري اللامحدود لهاته الجريمة النكراء و البشعة ودخول منظمات حقوقية إقليمية و عربية و دولية على الخط مستنكر ةلها..
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25 - citoyenne السبت 08 شتنبر 2018 - 13:25
La spécialiste de Tatouage a rempli son devoir entant qua marocaine , elle a entendu un délire à l''étranger: des journalistes et des associations n'ont même pas laisser la justice faire son enquête pour se prononcer sur si cette fille a été réellement victime ou si elle fait partie d'une bande victime de la société .. délinquante et presque sans tutelle puisque ces parents ont démissionné depuis longtemps. Est donc dire une vérité sur ce qu'elle a vu et ce qu'elle pense n'est pas un crime au contraire ça aide à élucider cette affaire......De toute manière on connait les avocats ils peuvent défendre une personne même s'il est tueur et violeur alors on est pas surpris des sorties de cet avocat qui n'a même la le droit d'influencer l'opinion public de cette manière….Personnellement je pense que l'affaire est une affaire de société et de délinquance d'une bande de jeune .. sans travail ou travail non accepté et sans prise en charge par des institutions compétentes
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26 - Amal السبت 08 شتنبر 2018 - 13:26
خديجة و الشبان الذين معها كلهم ضحايا.
ضحايا الفقر و الجهل و الكبت و انسداد الافق و انعدام التاطير من الأسرة و المدرسة و المجتمع، ستتكاثر خديجاتنا و يتكاثر مغتصبوهن مادامت الطفولة المغربية متروكة لحالها او عرضة لإستراتيجيات ترقيعية عبثية. وا الله يحفظ و صافي.
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27 - مراقب السبت 08 شتنبر 2018 - 13:29
اغبر عن تضامني مع الدمتورة ليندا لانعا ادلت بدلوها بناء غلى نعطيات علمية دانغة . كما ان الاجواء التي التي ذكرتها الدكتورة في احد تصريحاتها من قبيل اندهاشها عندما لاحظت تتكلم ببرودة وكان الامر عادي كما ان الاب يستعطف الراي العام من اجل مساعدته ماديا بمونه فقير معدم . عندها ايقنت ان القضية مفبركة يحرك خيوطها منظمات اعتادت تبني هكذا قضايا للمتاجرة والربح . كما احيي اصريح التازي بضرورة التريث الى خين قول القضاء كلمته....
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