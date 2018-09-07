24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "هواوي" تعتزم إنشاء مركز إقليمي في ميناء طنجة (5.00)

  2. توزيع سيارتي إسعاف و23 "تريبورتور" بتاونات (5.00)

  3. "بلا هوادة": إدراج الدارجة في التعليم "شذوذ ومسخ" (5.00)

  4. فضاء الصحة للشباب بالرحامنة .. آمال لبث الروح في "قطاع ميت" (5.00)

  5. نشطاء يُحملون الحقاوي مسؤولية "مجاعة" نزلاء خيرية تيط مليل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف متورط باغتصاب إنجليزية مسنة بالرحامنة

إيقاف متورط باغتصاب إنجليزية مسنة بالرحامنة

إيقاف متورط باغتصاب إنجليزية مسنة بالرحامنة
إبراهيم مغراوي
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:10

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بمدينة أيت أورير، بإقليم الحوز، اليوم الجمعة، من فك لغز محاولة اغتصاب سائحة إنجليزية تعرضت لها بمنزلها، ما دفعها إلى وضع شكاية بهذا الخصوص يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السائحة المذكورة تمكنت بعد عرض شخص في عقده الثالث، تم توقيفه من طرف عناصر الدرك، يوم الخميس، من التعرف على ملامحه.

وأضافت المصادر نفسها أن السائحة الإنجليزية البالغة من العمر 76 سنة تعرضت لمحاولة الاغتصاب بمنزل إقامتها الكائن بدوار "سلو" بجماعة أيت فاسكا ضواحي مدينة أيت أورير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.