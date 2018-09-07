إيقاف متورط باغتصاب إنجليزية مسنة بالرحامنة

إبراهيم مغراوي

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بمدينة أيت أورير، بإقليم الحوز، اليوم الجمعة، من فك لغز محاولة اغتصاب سائحة إنجليزية تعرضت لها بمنزلها، ما دفعها إلى وضع شكاية بهذا الخصوص يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السائحة المذكورة تمكنت بعد عرض شخص في عقده الثالث، تم توقيفه من طرف عناصر الدرك، يوم الخميس، من التعرف على ملامحه.

وأضافت المصادر نفسها أن السائحة الإنجليزية البالغة من العمر 76 سنة تعرضت لمحاولة الاغتصاب بمنزل إقامتها الكائن بدوار "سلو" بجماعة أيت فاسكا ضواحي مدينة أيت أورير.