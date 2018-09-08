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كُتّاب وآراء
توقيف أربعيني متورط في هتك عرض قاصر بسطات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف والسكر العلني البين.
وكانت دورية للشرطة أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، متلبسا باستدراج الطفل القاصر البالغ من العمر ثماني سنوات، وتعريضه لهتك العرض المقرون بالعنف على متن سيارته الخاصة.
وتم إخضاع الضحية لفحص طبي لمعاينة آثار العنف الجسدي وعلامات الاعتداء الجنسي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.