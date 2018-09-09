أمن مراكش يوقف مروج كوكايين وأقراص مهلوسة

إبراهيم مغراوي

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بدوار الكدية بمقاطعة جليز، شخصا في منتصف عقده الثالث يشتبه في تعاطيه الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن مصالحها استثمرت بشكل إيجابي معلومات عن النشاط المحظور للموقوف؛ ما مكنها من ضبطه متلبسا بحيازة ثمانية لفافات من المخدرات الصلبة معدة للترويج.

وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف ضبط متلبسا أيضا بحيازة 10 أقراص مهلوسة من نوع "اكستازي"، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات، كما تم حجز سيارة كان يستعملها في توزيع بضاعته على زبائنه.

وأضافت مصادرنا أن عملية تفتيش منزل الموقوف، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن حجز ميزان إلكتروني، وعلبة دواء يمزج بالمخدرات الصلبة، وأربعة هواتف نقالة، وعدة معدات أخرى كان الموقوف يستعملها في عمله الجرمي.

يذكر أن المعني بالأمر أخضع لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة، فيما سيبقى البحث مستمرا بغرض الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في القضية نفسها.