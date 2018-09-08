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الرئيسية | حوادث | وفاة سبعيني ضحية حادث مروري بإقليم شيشاوة

وفاة سبعيني ضحية حادث مروري بإقليم شيشاوة

وفاة سبعيني ضحية حادث مروري بإقليم شيشاوة
إبراهيم مغراوي
السبت 08 شتنبر 2018 - 19:13

لفظ شخص في عقده السابع أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، بمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب في حادثة سير وقعت يوم الاثنين الماضي إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج على مستوى دوار سيدي احماد أوعلي بجماعة الزاوية النحلية بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الضحية الثاني الذي أصيب بجروح خطيرة يوجد في حالة غيبوبة بقسم الإنعاش، مضيفة أن فريقا طبيا يشرف على متابعة حالته، وأن أربعة أشخاص آخرين نجوا من الحادث المذكور يتلقون العلاجات الضرورية بالمستشفى نفسه.

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