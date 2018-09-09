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الرئيسية | حوادث | غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات

غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات

غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:05

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، اليوم الأحد، بإجراء تشريح طبّي على جثة أحد التلاميذ، الذي توفي غرقا بسد الدورات، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك أولاد سعيد سرية سطات، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الهالك "ح، أ"، المزداد سنة 2000 بأولاد عبو أولاد أحمد عمالة برشيد، كان قيد حياته يتابع دراسته بمؤسسة حسان بن ثابت، فقصد بحيرة سد الدورات من أجل الاستجمام؛ إلا أنه قضى غرقا على مستوى دوار لكراديد جماعة كدانة قيادة مزورة.

وانتقلت إلى مكان غرق الهالك عناصر من درك أولاد سعيد وممثل عن السلطات المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، وأشرفوا على انتشال جثته ونقلها إلى قسم الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

وأمرت النيابة العامة المختصة عناصر الضابطة القضائية بأولاد سعيد بإجراء مسطرة على شكل معلومات قضائية مع تقرير مفصّل عن الحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك لفائدة البحث القضائي.

وجدير بالإشارة أنها حالة الغرق الثالثة التي سجّلت في صفوف فئة الشباب في ظرف ثلاثة أيام، سواء بنهر أم الربيع أو بالأحواض المائية المستعملة في السقي؛ فقد غرق أحد الشبان بحوض مائي بمنطقة أولاد سعيد ناحية سطات، وفي حالة مشابهة توفي سائق جرافة غرقا بنهر أم الربيع في الحدود بين سطات والرحامنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - khalid الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:17
Moi je pense que l'ignorence et le sens de la responsabilité qui sont les causes de ces drames
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2 - منتظر الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:30
قلنا للمسؤولين ابنوا لهم صهاريج ماء كل 10 كلمترات.. لكن.. لا من يبالي..
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3 - شحشي الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:43
كفى استهتارا بارواح المواطنين ....امرت النيابة العامة بفتح تحقيق ....امرت النيابة العامة نتشريح الجثة ...
يجب ان تام. النيابة العامة الجهات المعنية باتثبيت العاجل للوحات المنع و التحذير من السباحة في مثل هذه الاماكن : خطر الموت - ممنوع السباحة !
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4 - حزين الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:50
اللهم ارحمه،و ارزق والديه و اهله الصبر و السلوان،
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