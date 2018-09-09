طعنات تنهي حياة عشريني في بنسودة بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

اهتز حي الجديد بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، بعد منتصف الليلة المنصرمة، على وقع جريمة وصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب (م. ل)، يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، إثر تعرضه لطعنات قاتلة على يد شاب آخر في مثل عمره.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون أسباب ارتكاب هذه الجريمة، باستعمال السلاح الأبيض، مرتبطة بتصفية حسابات شخصية مع الضحية، مبرزة أن الهالك سقط، إثر هذا الاعتداء، مضرجا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقلت المصادر ذاتها أن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس تمكنت، بعد مرور وقت قصير على وقوع هذه الجريمة، من إيقاف المشتبه فيه، الذي كان في حالة فرار، على مستوى منطقة ظهر المهراز.

وقد وُضع المشتبه فيه (ز.ح) تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للترشيح الطبي.