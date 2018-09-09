البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء

هسبريس من الرباط

كان الموت غرقا هو مصير 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وطفل صغير، قبل أن يتداركهم أمس تدخل وحدتيْن قتاليتيْن تابعتيْن للقوات البحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي للدار البيضاء.

وأبحر الأشخاص الـ19 على متن "قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، قبل أن يتم التخلي عنهم وسط المحيط من طرف مهربهم"، وفق القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ضمن بلاغ وصل جريدة هسبريس.

وأورد المصدر أن البحرية الملكية، بعد إخبارها من قبل الأسر المعنية، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، حوالي الساعة الثامنة مساء أمس، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث.

وبينت القيادة البحرية أن المهاجرين غير النظاميين، الذين انتشلتهم جميعا اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، تم نقلهم سالمين إلى ميناء العاصمة الاقتصادية.

وتبعا للمصدر عينه، فإن القارب التقليدي تسربت إليه مياه البحر، لكنه غرق بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ التي باشرتها الوحدتان القتاليتان للبحرية الملكية.