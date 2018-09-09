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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء
كان الموت غرقا هو مصير 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وطفل صغير، قبل أن يتداركهم أمس تدخل وحدتيْن قتاليتيْن تابعتيْن للقوات البحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي للدار البيضاء.
وأبحر الأشخاص الـ19 على متن "قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، قبل أن يتم التخلي عنهم وسط المحيط من طرف مهربهم"، وفق القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ضمن بلاغ وصل جريدة هسبريس.
وأورد المصدر أن البحرية الملكية، بعد إخبارها من قبل الأسر المعنية، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، حوالي الساعة الثامنة مساء أمس، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث.
وبينت القيادة البحرية أن المهاجرين غير النظاميين، الذين انتشلتهم جميعا اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، تم نقلهم سالمين إلى ميناء العاصمة الاقتصادية.
وتبعا للمصدر عينه، فإن القارب التقليدي تسربت إليه مياه البحر، لكنه غرق بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ التي باشرتها الوحدتان القتاليتان للبحرية الملكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
الله يدير اللي فيه الخير لهاد البلاد و صافي
مابقى مايعجب
ربي حفضعم و نجاهم .
مافهمتش كيفاش تخلا عليهم مهربهم وسط البحر بأي وسيلة عاد إلى البر و دخلوا وسط البحر بدون محرك ؟؟؟
اما أوروبا فقد اصبحت ترجع كل من يلج اليها بلا أوراق حتى لو كانو اطفالا و عند عودتهم الميمونة و المذلة الى المغرب فإتهم يضربون شهرين متتابعين من الحبس النافذ قبل اطلاق سراحهم في ادغال الوطن..
قيل قديما المش ماكايهربش من دار العرس..والمعنى واضح فالمغرب الذي نعيش فيه ليس جنة و لا أفق مزدهر قريب و طبعا لا صبر لنا على الانتظار الى ما لا نهاية...ولكن فقط الاخمق هو من يركب البحر للذهاب الى المجهول...فالأنر فيه 50% ستكون طعاما دسما للقرش و أخوانه..و 30 % ستصل للى الضفة الاخرى لتتم اعادتك و 20 % سيتلقفك اصحاب الحال و يجروك جر البهائم...
المهم..حقيقة لم افهم الى اي قارة كلن يريد أولائك المساكين الجهلة الوصول بإبحارهم من الدار البيضاء...لبد ان المجرم الذي استغلهم قال لهم ان نيو يورك توجد على بعد ساعتين فقط من المغرب و أن ترامب شخصيا سيكون في استقبالهم..
قارب خشبي ب 5000 درهم جنوا منه على الأقل 25 مليون سنتيم و الله يجعل الغفلة بين البائع و المشتري
للقضاء على الهجرة وجب تشديد الخناق على البحارين لأن بعضهم هم الدين يوصلون المهاجرين و بما انهم عندهم بطاقة صياد فإنهم يرجعون مع سفن الصيد و يقومون بعدها بعمليات أخرى
بالنسبة للإخوة لتيتعجبوا من الحريك من كازا .هناك بعض الناس تنطلق من شواطئ الداربيضاء المحمدية واد الشراط و الرباط يدخولون البحر ويتجهون شمالا نحو العراءش وطنجة ويتم تزويدهم بالوقود في داخل البحر يتصلون بأشخاص آخرين لتزويدهم بالوقود .