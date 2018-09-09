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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء

البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء

البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:00

كان الموت غرقا هو مصير 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وطفل صغير، قبل أن يتداركهم أمس تدخل وحدتيْن قتاليتيْن تابعتيْن للقوات البحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي للدار البيضاء.

وأبحر الأشخاص الـ19 على متن "قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، قبل أن يتم التخلي عنهم وسط المحيط من طرف مهربهم"، وفق القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ضمن بلاغ وصل جريدة هسبريس.

وأورد المصدر أن البحرية الملكية، بعد إخبارها من قبل الأسر المعنية، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، حوالي الساعة الثامنة مساء أمس، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث.

وبينت القيادة البحرية أن المهاجرين غير النظاميين، الذين انتشلتهم جميعا اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، تم نقلهم سالمين إلى ميناء العاصمة الاقتصادية.

وتبعا للمصدر عينه، فإن القارب التقليدي تسربت إليه مياه البحر، لكنه غرق بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ التي باشرتها الوحدتان القتاليتان للبحرية الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Abou Walid الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:10
الساحل الأطلسي للدار البيضاء ؟ بغاو يحرقو لميريكان ؟ المهم بنادم باغي غير يخوي البلاد، كيرمي راسو فالبحر بدون إتجاه
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151
2 - مواطن الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:11
الهبل و الغباء من يجرؤ على الهجرة من الدار البيضاء فهو احمق الا يعرف المسافة بين كم بعيدة .
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76
3 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:12
سواحل الدار البيضاء ؟؟؟ في كانو غاديين برازيل .؟
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108
4 - بنت الرباط الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:16
على سلامتهوم ربي مكتب ليهم عمر اطول. غير هو سؤال لو تكرمتم. دابا حاركين من كازا فين بغاو يمشيو زعما ؟؟؟ للبرازيل ولا فين ؟؟
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83
5 - زكرياء الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:17
اش كيديرو فالمحيط الأطلسي بغاو يحرقو لميريكان ولا
الله يدير اللي فيه الخير لهاد البلاد و صافي
مابقى مايعجب
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66
6 - مهاجر الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:19
واش كين لحريك من الدار البيظاء لعجب
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62
7 - ملاحظ الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:19
لاحظت في السنين الأخيرة عودة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية لدى المغاربة. نظرا لمستوى اليأس و انعدام الآفاق الذي وصل له الشاب المغربي الذي لم يعد ينتظر شيئا و يفضل ان يغامر بحياته بدل البقاء في المملكة السعيدة على الحكام ان يتحركوا فقد وصل السيل الزبى
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73
8 - Ahmed الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:19
il faut retrouver le criminel qui a organisé ca et le mettre en prison pour le restant de ses jours ou l'executer , de méme pour la femme qui a un enfant il faut lui retirer son enfant le mettre dans un orphelinat et la mettre en prison les autres haragas aussi doivent etre emprisoné pour quelque temps
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2
9 - حميد الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:20
بساحل البيضاء؟!!! الكل يفر من هذا الوطن ومن كل مكان ....
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54
10 - مغربي حتى النخاع الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:21
الحمد لله خبر يتلج الصدر، اللهم احفظ بلدنا وارعاه يا الله
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15
11 - ابواسحاف الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:22
إلى أي وجهة يهاجرون إليها، لم أسمع من ركب الأمواج في المحيط الأطلسي متجها إلى الأرجنتين أو البرازيل ،وإن كانت وجهتهم جنوب أوروبا فقد أخطأوا الشاطئ المناسب، يبدو أن المرشحين يجهلون الجغرافيا
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42
12 - أيمن الرباطي الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:26
السلام عليكم
ربي حفضعم و نجاهم .
مافهمتش كيفاش تخلا عليهم مهربهم وسط البحر بأي وسيلة عاد إلى البر و دخلوا وسط البحر بدون محرك ؟؟؟
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17
13 - جلال الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:28
احزنني أن هناك طفل مع أمه بين هولاء المهاجرين. ..مسألة صعب تخليها! !!!!!
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23
14 - عبده الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:29
أتساءل لماذا الإنسان يغامر بحياته في البحر فالهجرة الغير الشرعية ليست الحل، فالارزاق بيد الله.
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13
15 - أبو طاگاز الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:30
يذكرني هذا الوضع بنهاية الثمانينات و بداية التسعينات حين كان المغرب على وشك "السكتة القلبية" حسب تعبير الملك الراحل، حيث كانت أفواج الشباب تهاجر نحو أوروبا تحت شعار "القرش أرحم من الوطن"... الله يستر و خلاص .. و الله هادشي ما كايبشر بالخير
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27
16 - rachid الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:35
Les jeunes de l Europe voyagent dans tous le monde sans probleme et notre jeunes du maroc cherchent leur avenir loin du pays
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10
17 - mosi. الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:36
هناك ارض غنية و مزدهرة توجد خلف البحار حيث النقوذ منتشرة على جنبات الطرقات والكل فيها سعيد..اسمها ارواس.
اما أوروبا فقد اصبحت ترجع كل من يلج اليها بلا أوراق حتى لو كانو اطفالا و عند عودتهم الميمونة و المذلة الى المغرب فإتهم يضربون شهرين متتابعين من الحبس النافذ قبل اطلاق سراحهم في ادغال الوطن..
قيل قديما المش ماكايهربش من دار العرس..والمعنى واضح فالمغرب الذي نعيش فيه ليس جنة و لا أفق مزدهر قريب و طبعا لا صبر لنا على الانتظار الى ما لا نهاية...ولكن فقط الاخمق هو من يركب البحر للذهاب الى المجهول...فالأنر فيه 50% ستكون طعاما دسما للقرش و أخوانه..و 30 % ستصل للى الضفة الاخرى لتتم اعادتك و 20 % سيتلقفك اصحاب الحال و يجروك جر البهائم...
المهم..حقيقة لم افهم الى اي قارة كلن يريد أولائك المساكين الجهلة الوصول بإبحارهم من الدار البيضاء...لبد ان المجرم الذي استغلهم قال لهم ان نيو يورك توجد على بعد ساعتين فقط من المغرب و أن ترامب شخصيا سيكون في استقبالهم..
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20
18 - ولد حميدو الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:47
عملية نصب لا أقل و لا أكثر
قارب خشبي ب 5000 درهم جنوا منه على الأقل 25 مليون سنتيم و الله يجعل الغفلة بين البائع و المشتري
للقضاء على الهجرة وجب تشديد الخناق على البحارين لأن بعضهم هم الدين يوصلون المهاجرين و بما انهم عندهم بطاقة صياد فإنهم يرجعون مع سفن الصيد و يقومون بعدها بعمليات أخرى
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15
19 - أيمن الرباطي الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:19
السلام عليكم
بالنسبة للإخوة لتيتعجبوا من الحريك من كازا .هناك بعض الناس تنطلق من شواطئ الداربيضاء المحمدية واد الشراط و الرباط يدخولون البحر ويتجهون شمالا نحو العراءش وطنجة ويتم تزويدهم بالوقود في داخل البحر يتصلون بأشخاص آخرين لتزويدهم بالوقود .
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2
20 - العبدي الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:22
اظن ان منظم او منظمين العملية يعرفون جيدا انها غير ناجحة بوسائلهم المهترئة وبعيدة عن تحقيق الهدف.ويعرفون ان مصير الحاركين الموت .ومع سبق اﻻسرار والترصد يجب الحكم على الجميع دون استتناء .والمئبد للعقل المدبر.
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4
21 - موسى الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:23
كانوا مسافرين للاس بلماس انه غباء في ظل ذكاء
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1
22 - مغربي في كازا الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:28
ومادا سيفعلون في أمريكا الحياة فيها اصعب من المغرب. والفقر في أمريكا أشد من الفقر في المغرب. المغاربة فنيانين ما باغبينش يخدمو في المغرب ولفو البيليكي. أنا عشت في أمريكا 11 سنة وعدت الي المغرب بدون فلوس واشتغلت في طنجة والحمد لله الان اشتريت شقة ولي سيارة وأسرة اللهم لك الحمد. ضيعت 11سنة من حياتي فالخوا الخاوي والوهم. السؤال المطروح لماذا أبناء كبار الدولة لا يغادرون المغرب وان غادروه فللدراسة او السياحة ثم يعودون للمغرب. الجواب انهم اذكياء ونحن اغبياء وفنيانين.
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0
23 - ابن ايت اورير الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:30
اجيو اخوتي عطى الله الفلوس هنا فواد زم بلا ماتحرقو غير اجيو .....
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0
24 - hamid الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:37
ما استرعى انتباهي و انتباه العديد من القراء هو محاولة الهجرة من سواحل الدار البيضاء، و هو أمر مستحيل بالنسبة لقوارب الهجرة السرية. التفسير الممكن هو تعرض هؤلاء المغاربة لعملية نصب بإهامهم بكون السواحل ماهي إلا سواحل الشمال المغربي، و ذلك بنقلهم بسيارة لا تتوفر على نوافذ زجاجية للتعرف على المحيط الخارجي قبل وضعهم في القارب المهترئ الذي لا يصلح للتنقل بين ضفتي نهر، و ذلك قبل تركهم يموتون غرقا مقابل بضعة ألاف الدراهم المغربية.
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