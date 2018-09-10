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احتراق سيارة خفيفة على طريق غفساي الرتبة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 07:35
أدى حريق اندلع بشكل مفاجئ في سيارة خفيفة أمس الأحد على الطريق الإقليمية رقم 5313 الرابطة بين غفساي والرتبة بإقليم تاونات، إلى احتراق السيارة بشكل كامل دون أن يخلف خسائر في الأرواح.
ونقل شهود عيان أن السيارة المحترقة كان على متنها السائق لوحده، الذي ينحدر من إقليم الشاون، وأن الحادث، الذي وقع تحديدا قرب دوار تامسنيت، قد يكون ناجما عن حدوث تماس كهربائي بمحرك السيارة.
وأوردت المصادر ذاتها أن حركة السير توقفت لمدة على الطريق المذكورة، إثر وقوع هذا الحادث، قبل عودتها إلى طبيعتها بعد انحسار الحريق.