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كُتّاب وآراء
انقلاب سيارة يخلف قتيلا و4 جرحى بخريبكة
شهدت الجماعة القروية أولاد عبدون بإقليم خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد، وقوع حادثة سير مميتة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن خمسة أشخاص كانوا يجوبون، في حالة غير طبيعية، طرقات الجماعة القروية أولاد عبدون في وقت متأخر من الليل، قبل أن تنقلب سيارتهم الخفيفة على مستوى الطريق غير المعبدة المؤدية إلى دوار العمامرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر عن وفاة أحد الركاب، فيما أصيب السائق وثلاثة ركاب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، فيما فتحت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة بحثا حول الواقعة، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تحديد ظروف الحادث وملابساته.