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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطيْن بشبكة تهجير سري في الناظور

إيقاف متورطيْن بشبكة تهجير سري في الناظور

إيقاف متورطيْن بشبكة تهجير سري في الناظور
هسبريس من الرباط
الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:05

أفضت تحقيقات الشرطة القضائية بمدينة الناظور إلى إيقاف شخصين، أحدهما مستخدم في شركة للنقل البحري والثاني حارس أمن خاص، صباح اليوم الأحد، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن توقيف المشتبه فيهما جاء في أعقاب البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بعد ضبط شخصين مرشحين للهجرة غير المشروعة، تم توقيفهما متلبسين بمحاولة العبور عبر المركز الحدودي بميناء بني انصار بطريقة غير مشروعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة شرطيين يعملان بميناء بني انصار، وهما برتبة مقدم رئيس وحارس أمن، للاشتباه في علاقتهما المحتملة بأفراد هذه الشبكة الإجرامية.

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