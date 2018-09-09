24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:35
|07:03
|13:30
|16:59
|19:47
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "وعاشروهن بالمعروف" .. حملة للحد من الطلاق
- تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (115)
- جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن - (90)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (58)
- هذه أسباب انتشار التطرف في صفوف الشباب المغاربة بأوروبا - (55)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة لاعب خلال مباراة ودّية في كرة القدم بسطات
فارق أحد اللاعبين الحياة، اليوم الأحد، خلال مباراة في كرة القدم بملعب سطات جمعت بين فريقي قدماء النجم المسكيني للبروج ورجاء بني ملال، برسم إياب مباراة ودية جرى ذهابها ببني ملال وانتهى بالتعادل 3 أهداف لكل فريق.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الهالك "م. ح" المنحدر من مدينة البروج، في عقده الرابع، سقط فجأة على أرضية الملعب، بعدما أغمي عليه، وجرى نقله إلى مستشفى سطات من أجل إنقاذ حياته، إلا أنه توفي في الطريق إلى المرفق الصحي.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل المعاينة أو التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة الذي "تأرجح بين السكتة القلبية وضيق في التنفس بسبب بلع اللسان"، تضيف المصادر ذاتها.
وزادت مصادرنا أن الوفاة المفاجئة خلّفت أثرا كبيرا في نفوس قدماء لاعبي الفريقين، خاصة أن المتوفى كان يتميز بحسن الخلق والطيبة في التعامل منذ انخراطه في اللعب كوسط ميدان لفائدة الأمل المسكيني للبروج، ثم النجم المسكيني التابع لعصبة تادلة لكرة القدم، إضافة إلى كونه مؤطّرا لنزلاء دار الأطفال بالبروج.
وتسلم أفراد أسرة الضحية وعدد من أعضاء جمعية قدماء لاعبي النجم الرياضي المسكيني بالبروج، مساء اليوم الأحد، جثة الهالك، وجرى نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات من أجل الدفن بالبروج ناحية سطات.