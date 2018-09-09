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الرئيسية | حوادث | وفاة لاعب خلال مباراة ودّية في كرة القدم بسطات

وفاة لاعب خلال مباراة ودّية في كرة القدم بسطات

وفاة لاعب خلال مباراة ودّية في كرة القدم بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:15

فارق أحد اللاعبين الحياة، اليوم الأحد، خلال مباراة في كرة القدم بملعب سطات جمعت بين فريقي قدماء النجم المسكيني للبروج ورجاء بني ملال، برسم إياب مباراة ودية جرى ذهابها ببني ملال وانتهى بالتعادل 3 أهداف لكل فريق.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الهالك "م. ح" المنحدر من مدينة البروج، في عقده الرابع، سقط فجأة على أرضية الملعب، بعدما أغمي عليه، وجرى نقله إلى مستشفى سطات من أجل إنقاذ حياته، إلا أنه توفي في الطريق إلى المرفق الصحي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الهالك بقسم الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل المعاينة أو التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة الذي "تأرجح بين السكتة القلبية وضيق في التنفس بسبب بلع اللسان"، تضيف المصادر ذاتها.

وزادت مصادرنا أن الوفاة المفاجئة خلّفت أثرا كبيرا في نفوس قدماء لاعبي الفريقين، خاصة أن المتوفى كان يتميز بحسن الخلق والطيبة في التعامل منذ انخراطه في اللعب كوسط ميدان لفائدة الأمل المسكيني للبروج، ثم النجم المسكيني التابع لعصبة تادلة لكرة القدم، إضافة إلى كونه مؤطّرا لنزلاء دار الأطفال بالبروج.

وتسلم أفراد أسرة الضحية وعدد من أعضاء جمعية قدماء لاعبي النجم الرياضي المسكيني بالبروج، مساء اليوم الأحد، جثة الهالك، وجرى نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات من أجل الدفن بالبروج ناحية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابوسيبوعة الگحطاني الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:41
ولماذا لا تكون في الملاعب سيارة اسعاف مجهزة بمعدات الاسعافات الاولية ومختص الانقاد كل من اصابته نوبة من اللاعبين على الاقل حتى يصل الى المستشفى عوض تضييع وقت ثمين في الطريق الانقاذ حياة في خطر الى المستشفى ، الله يرحم الفقيد ويرزق اهله الصبر الجميل . ماشاء الله قدر فَعَل.
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