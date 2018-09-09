وفاة زوجين في ظروف غامضة ضواحي بولمان

رشيد الكويرتي من فاس

جرى العثور، اليوم الأحد، على زوجين مسنين مفارقين للحياة، في ظروف غامضة، داخل بيتهما الموجود بمسقط رأسهما بدوار أمجينيبة التابع لجماعة المرس ضواحي بولمان.

ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإن الزوجين الهالكين، اللذين يقيمان بمدينة القنيطرة، كانا بصدد قضاء بعض الأيام لوحدهما بمسقط رأسهما بالدوار المذكور كما اعتادا على فعل ذلك كل صيف، مرجحة أن يكون الزوجان قد لقي مصرعهما، خلال الليلة المنصرمة، اختناقا بغاز البوتان.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما جرى نقل جثتي الزوجين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.