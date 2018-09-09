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كُتّاب وآراء
وفاة زوجين في ظروف غامضة ضواحي بولمان
جرى العثور، اليوم الأحد، على زوجين مسنين مفارقين للحياة، في ظروف غامضة، داخل بيتهما الموجود بمسقط رأسهما بدوار أمجينيبة التابع لجماعة المرس ضواحي بولمان.
ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإن الزوجين الهالكين، اللذين يقيمان بمدينة القنيطرة، كانا بصدد قضاء بعض الأيام لوحدهما بمسقط رأسهما بالدوار المذكور كما اعتادا على فعل ذلك كل صيف، مرجحة أن يكون الزوجان قد لقي مصرعهما، خلال الليلة المنصرمة، اختناقا بغاز البوتان.
وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، فيما جرى نقل جثتي الزوجين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لأنهما يستحمان ويكون السخان في مكان مغلق، والنوافد مغلفة، وبالتالي يقع أمران يسببان الوفاة
ينتشر احادي اكسيد الكربون الذي لا يجد الاكسجين الكافي في المنزل فيقتل مباشرة، وهو غاز ليست له رائحة
دائما سخان الغاز يجب أن يتواجد بمنطقة بيها هواء، وقرب نافدة مفتوحة، حتي يخرج الغاز خارجا،
الشيء الثاني يجب شراء سخان دو جودة عالية وتفادي سخانات الغاز رخيصة الثمن