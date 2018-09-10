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مصــطفى غَــلْمَـان*
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الرئيسية | حوادث | الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف مبحوث عنه بتزنيت‎

الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف مبحوث عنه بتزنيت‎

الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف مبحوث عنه بتزنيت‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:17

اضطر عنصر أمني بمدينة تيزنيت، مساء أمس الأحد، إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه، البالغ 33 سنة، والذي كان موضوع مذكرتي بحث من أجل ترويج المخدرات، صادرتين على التوالي عن الشرطة القضائية بكل من إنزكان وسيدي إفني، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه.

وتم العثور بحوزة الموقوف على كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي، كما تم حجز السكين المستعمل في محاولة الاعتداء، ليتقرر الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sami الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:24
يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبات ليتدكرو دالك حيت كتر الإجرام لدرجة مقوامة الامن
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2 - بوجمييع الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:45
يجب أن يعاقب أمثاله بعقوبات صارمة و تأديبية وتكون عبرة له و لأمثاله والا تمنح له ولامثاله استثناءات لعفو ملكي .
غياب الأمن وحمل السكاكين بمقاسات عريضة وطويلة اصبحنا نعيش في زمن كان الشخص يحمل سيفه ينام معه ويستيقظ لكن وقتها كان لحفظ النفس أما الآن فأصبح لسرقة وهتك اعراض الناس
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