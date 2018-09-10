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مصــطفى غَــلْمَـان*
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الرئيسية | حوادث | دهس شابين يقود عارضة أزياء مغربية إلى السجن

دهس شابين يقود عارضة أزياء مغربية إلى السجن

دهس شابين يقود عارضة أزياء مغربية إلى السجن
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:33

قدمت الضابطة القضائية لأمن مراكش، أمس الأحد، إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء سائقة سيارة فارهة دهست شابين متشردين كانا يغطان في النوم بشارع أسفي، صباح يوم السبت الماضي، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قاضي التحقيق أمر بإيداع السائقة المشار إليها سجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة القتل والسرعة المفرطة وعدم المناورة.

وأضافت المصادر أن السائقة المعنية (20 سنة) كانت ورفيقتها (24 سنة) في حالة سكر طافح، وأن السيارة التي تقودها انتقلت بدافع السرعة إلى الرصيف المقابل، مشيرة إلى أن هذه السائقة ليست سوى عارضة أزياء مغربية مقيمة بالخارج.

يذكر أن عناصر الشرطة اعتقلت السائقة نفسها ورفيقتها في الحين، وفتحت لهما محضر قانوني، وأحيلتا على الشرطة القضائية لتعميق البحث، قبل عرضهما على النيابة العامة المختصة.

ويشار إلى أن رجال الأمن أشرفوا، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، على نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بباب دكالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مسلم مغربي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:47
لا مسكينة غير مشافتهمش اما السكر راه هيا مريضة نفسانيا و عطاوليها الشراب على اساس انه مونادا صاف صاف شهرين موقوفة التنفيذ و 8000 درهم رفعة الجلسة
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2 - abdou rabat الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:48
دابا تدور مكالمات عاوتاني بين الكبار بحال ديما خصوصا هاد الضحايا الله يرحمهم معندهم اللي سول فبهم. الرجاء فالله
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3 - مغربي ساخط الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:49
ترقبوا البراءة لان القضية فيها سيارة فارهة
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4 - عبد الله الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:50
لاحول ولاقوة الا بالله ما هذا التسيب؟؟؟
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